20 مصممة إماراتية يعرضن إبداعات تخطف الأنظار

المصدر: الشارقة - البيان

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استطاعت المصممات الإماراتيات أن يخطفن أنظار زوار نسخة اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي تختتم فعالياته اليوم بمركز إكسبو الشارقة، وشهد مشاركة أكثر من 900 علامة تجارية محلية وعالمية من أبرز الأسماء المتخصصة في عالم تصميم الساعات والمجوهرات. واستقطبت تصاميم المواهب الإماراتية أنظار الزوار إلى «منصة صاغة الإمارات»، التي تُعنى بدعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهم الفنية ضمن هذا الحدث المهم، الذي تشارك فيه 20 مصممة إماراتية حرصن على إبراز إبداعاتهن الحرفية والتسويقية في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة وعرض أحدث مجموعاتهن المبتكرة.

منصة

وتسهم «منصة صاغة الإمارات» في الترويج للمواهب الإماراتية الذين تقدمهم غرفة الشارقة لهذا الحدث الكبير، وتحرص على متابعة التقدم في رحلاتهم التجارية، ومن بين تلك المواهب التي لفتت انتباه زوار المعرض د.عبير عوض، التي قالت: «إن دخولي إلى عالم المجوهرات كان محض صدفة، لا سيما وأن اختصاصي بعيد عن هذا المجال، فأنا أعمل طبيبة، إلا أن حبي وشغفي بالجمال والرسم دفعني إلى اكتشاف هذه الموهبة، فضلاً عن الكثير من المبادرات الحكومية الداعمة للمواهب الإماراتية، ومن أهمها منصة صاغة الإمارات التي شكلت الحافز الأكبر لتعزيز هذه الموهبة بداخلي والانطلاق بمشروعي الخاص».

وأشارت إلى أن تصاميمها التي قدمتها في المعرض تم اقتباسها من السكون واللحظة التي يختلي فيها الإنسان إلى نفسه ويعيش السلام الداخلي بصفائه ونقائه، كما عرضت تصاميم بعنوان «ملكة الشهر» قدمت من خلالها تصميماتها بألوان مختلفة لكل شهر، وترمز إلى أن المرأة متوجة وملكة في يوم ميلادها.

المصممة زاهرة أحمد المرر أكدت أنها تشارك للمرة الثانية في المعرض، معربة عن فخرها بالمشاركة في هذه المنصة إلى جانب مجموعة من المواهب الإماراتية التي تعمل بروح واحدة لتمثيل دولة الإمارات في مثل هذا الحدث العالمي.

ومن جهتها أكدت شيخة السركال حرصها على المشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، باعتباره منصة مهمة لإبراز موهبتها التي تلقى في كل عام إعجاب زوار المعرض، مؤكدة أن تصاميمها لاقت إقبالاً لافتاً، كما حازت معروضاتها المتنوعة من الذهب إعجاب الزوار والعارضين المشاركين ضمن الحدث.

أما عزة الجروان فأثنت على الدعم الذي توفره غرفة الشارقة عبر تبنيها المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهن الفنية ضمن الحدث الأهم على خريطة المعارض المختصة بالمجوهرات، والأبرز على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.