أسبوع الموضة العربي في دبي 10 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم، عن تحديد موعد انطلاق أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات هذا العام من جديد مع عروض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 – 2023 والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023، وذلك خلال الفترة من 10 – 15 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 35 مصمم أزياء من مختلف أرجاء العالم، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

ويأتي تنظيم أسبوع الموضة العربي بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، وتعد النسخة المقبلة الأكبر منذ انطلاق هذا الحدث البارز، حيث تستمر الفعاليات لمدة ستة أيام وستتضمن أجندة متكاملة من عروض الأزياء، وتعاوناً دولياً يعد الأول من نوعه، بالإضافة إلى توليفة متنوعة من الأنشطة والجلسات النقاشية.

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «أضحى أسبوع الموضة العربي جزءاً لا يتجزأ من أجندة الموضة العالمية، حيث يواصل الحدث الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأزياء العربي، تسجيل الأرقام المميزة واستقطاب أبرز المصممين والمواهب والعلامات التجارية من شتى أنحاء العالم، ما يعزز مكانة دبي على خارطة الموضة العالمية».

وأضافت: «نحرص في حي دبي للتصميم على توفير منصات رائدة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية التي تزخر بها دبي والمنطقة والعالم بهدف مساعدتهم إلى الوصول إلى شراكات جديدة بما يخلق مزيداً من فرص التوسع والنمو».

ويضم أسبوع الموضة العربي نخبة من المصممين والمهتمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. ويمثل المصممون المشاركون 23 دولة .نخبة

ومن جانبه، قال سيرج كاريرا، المسؤول عن مبادرة العلامات التجارية الناشئة في اتحاد الأزياء الراقية والموضة: «يسرنا أن نواصل تعزيز التعاون القائم مع مجلس الأزياء العربي...».

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «يسعى المجلس إلى بذل جهود حثيثة لوضع استراتيجيات ملموسة لتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، تماشياً مع رؤيته في دعم وتمكين المواهب والعلامات التجارية في المنطقة. ..».