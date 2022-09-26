تصاميم إبداعية في «عروس الخليج» بدبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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‎أطلقت دار ندى فياض للأزياء الراقية عرضاً تقديمياً مستوحى من تأثيرات الأزياء الراقية بلمسة سريالية مميزة، ما أدى إلى عرض جريء لمجموعة من أزياء العرائس والكوتور المستوحاة من التصاميم النحتية، وتتميز المجموعة بتصاميم راقية وأحجام كبيرة، تمتاز بجرأتها وطابعها الرومانسي في آنٍ واحد، لتأخذنا إلى عالم من الجمال والتميز، وتعكس هذه القطع وجهة نظر المصممة التي تبحث دائماً عن حدود التحول وعن الأفق اللامحدود في عوالم الإبداع والفن.

وتستعد الدار للمشاركة في معرض عروس الخليج في دبي، وعن ذلك قالت ندى فياض: «يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض عروس الخليج، وذلك من خلال المشاركة في تقديم أول مجموعة لفساتين العروس وتشكيلات رائعة من قطع الهوت كوتور الفريدة في دبي».

‎وأضافت: «لقد كان هدفنا إبراز ‎مفهوم «الجمال» بأسلوب يتعدى الخطوط التقليدية المعتادة في التصاميم، لإبراز خطوط الفن والنهج الإبداعي بشكل كامل، مع المحافظة على الأناقة، والاهتمام بالتفاصيل التي يجب على مجموعات الأزياء الراقية اعتمادها بشكل دائم».