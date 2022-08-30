حصة الجوكر: نجمع بين الأصالة والمعاصرة في الأزياء ودبي بوابتنا للعالمية

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استطاعت دبي أن تستقطب أشهر دور الأزياء العالمية، ونجحت في أن تمزج بانوراما «إيقاعات» تصاميم الأزياء الدولية في سمفونية مفاهيم جمالية عصرية جديدة ضمن المجال. وفي هذا السياق، تؤكد مصممة الأزياء الإماراتية حصة الجوكر، في حديثها لـ«البيان»، أن الموضة في دبي من الصناعات التي تتمتع بفرص واعدة وإمكانات نمو عالية، مشيرة إلى أن سوق الموضة في منطقة الشرق الأوسط لا يزال محافظاً على قوته وديناميكيته العالية من خلال معدلات الإنفاق العالية والتوجه القوي نحو اقتناء الأزياء العالمية.

وقد رسمت مصممتا الأزياء الإماراتيتان الشقيقتان حصة وفاطمة الجوكر نمطاً جديداً للأزياء العصرية التي يحاكي طابعها إيقاع شوارع الأزياء العالمية، عبر دار «بيرلا» منذ العام 2008، والتي طالما عبرت عن سحر الطبيعة، وخاصة البيئة البحرية وفلسفتها المستندة على اكتشاف ثقافة المدن وطابعها الاستثنائي والمرتكز على تاريخ الفنون من خلال ابتكار رسوم جرافيكية مطبوعة على خامات وأقمشة متعددة تحمل مضمون التميز والتفرد.

توازن الطبيعة

وتقول حصة الجوكر: إن الوصول إلى العالمية عبر علامة تجارية تنطلق من دبي يحمل فكر متجدد يبحث هذا الفكر في مواطن الابتكار الإبداعي والإلهام وخصوصاً في قطاع الموضة الشرق أوسطية، كونها تحمل إرث موطن الجمال والسحر العربي في لمساتها العصرية، مع الاستفادة من مجالات عدة، ومنها التصميم الجرافيكي لإنتاج خط متكامل، يحقق التوازن المثالي بين الأزياء الرسمية الأنيقة وتلك غير الرسمية المميزة بأناقتها وصولاً إلى التصاميم الفريدة. وتتابع: يشكل استقطاب وتطوير المواهب الشابة أحد العوامل المهمة التي تعزز ثقافة الموضة والأزياء في المنطقة، حيث ستعمل على ابتكار تصاميم عالمية فريدة تجمع بين الحداثة والتراث العربي الأصيل.

صناعة يدوية

وتقول حصة الجوكر التي سبق أن تعاونت هي وشقيقتها مع العديد من العلامات العالمية للموضة والمجوهرات: نحرص على إنتاج تصاميم تجمع بين أصالة الأسلوب وصيحات الموضة العصرية والألوان الإبداعية وجودة الأقمشة عبر اختيار طابع مختلف لكل تشكيلة، لكن الخطوط والقصات المتقنة تبقى هي ذاتها في جميع التشكيلات.

إلهام الفنون

وتتابع: طابع الفنون والتاريخ إحدى ركائز التشكيلات التي يتم طرحها فلكل تصميم قصة خالدة ذات لمسات فنية تنبض بروح الطبيعة وألوانها وأرى أن كل امرأة بوسعها أن تكون لوحة، وتستطيع أن تعكس ما بداخلها من خلال ما ترتديه من خيارات الموضة، وفي مجموعتنا الجديدة المكونة من 25 قطعة من الحرير المطبوع تستحضر سحر الطبيعة الخلابة.