1200 جهة عارضة في «بيوتي وورلد ميدل إيست» بدبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لمنتجات الجمال والعناية بالشعر والعطور والرفاهية، عن إطلاق دورته السادسة والعشرين بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي من تنظيم شركة ميسي فرانكفورت.

وتشهد دورة هذا العام نمواً لافتاً مع ازدياد عدد الجهات العارضة استعداداً لتنظيم واحدة من أنجح الدورات، حيث تم حجز أكثر من 90% من المساحة المخصصة للمعرض، ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 1200 جهة عارضة فيها، في حين بلغ عددها في العام الماضي 891.

60 دولة

ويُتوقع مشاركة 60 دولةً في المعرض واستضافة 25 جناحاً وطنياً، إذ يشهد عودة سنغافورة والصين وتايوان والمغرب وتونس بعد غيابها في دورة 2021. ويشارك في المعرض ثلاث جهات عارضة من كوريا، تشمل جيونجيدو مسرع الأعمال والعلوم ووكالة التجارة الكورية لقطاع التجميل (KBITA) التابعة لرابطة التجارة الدولية لقطاع التجميل (IBITA) والشركة الكورية للمعارض.

وتسجل مساحة الأجنحة اتساعاً أيضاً، حيث ضاعفت كل من تايلاند والولايات المتحدة مساحة جناحيهما مقارنة بالعام الماضي، كما وسّعت ألمانيا مساحة جناحها بنسبة 65%، لا سيما مع تعزيز المعرض لحضوره ضمن أهم فعاليات قطاع الجمال على مستوى العالم.

نمو رائع

وقالت فلين روبرتس، مدير عام معرض بيوتي وورلد ميدل إيست: «يحقق المعرض هذا العام نمواً رائعاً، حيث ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 22% وعدد الشركات بنسبة 34%، كما ازدادت المساحة المحجوزة بنسبة 42%. وتزايد الطلب على التقنيات المتطورة للعناية بالجمال، ما يحمل آفاقاً واعدة للقطاع ويَعِد بنتائج إيجابية لدورة هذا العام من المعرض، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق نسبة مشاركة أكبر من العام الماضي تصل إلى 31 ألف زائر».

وتُحدث التطورات في مجالات التقنية والاستدامة تحولاً كبيراً في قطاع الجمال في القرن الحادي والعشرين، وتعزز آفاق سوق الجمال والعناية الشخصية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تقدّر يورومونيتور إنترناشيونال أن تحقق نمواً بقيمة إجمالية تبلغ 58.3 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

وتشمل دورة هذا العام المنعقدة في 14 قاعة بدلاً من 11 عودة فعالية بيوتي تيك، والتي تتيح مساحةً مخصّصة للفرص التجارية الجديدة تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة في القطاع. ويغطي المعرض هذا العام، إضافة إلى بيوتي تيك، ستة محاور رئيسية أخرى للمنتجات، وهي: مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية والنظافة الشخصية، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وأدوات صالونات التجميل، والآلات والتغليف والمواد الخام والتصنيع التعاقدي، ومركّبات العطور والعطور الجاهزة، ومستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية.

وحرصاً على مواكبة التحول الكبير الذي يشهده القطاع، يستضيف المعرض مؤتمر نيكست إن بيوتي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويركز على الابتكار وحلول البيع بالتجزئة والاستدامة وتوجهات السوق والمنتجات المستقبلية التي تسهم في تحسين الأداء التجاري وتمكين العلامات من التواصل بشكل أفضل مع العملاء.