«برادا» الإيطالية.. استثمار الموضة في عالم الأسهم

المصدر: ميلانو - د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الأزياء ومستحضرات التجميل الإيطالية برادا تستهدف جمع مليار دولار، على الأقل، من خلال إدراج أسهمها في بورصة ميلانو للأوراق المالية، في إطار سعي الشركة إلى تنويع قاعدة مستثمريها بعيداً عن بورصة هونج كونج المدرج فيها سهم الشركة بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تتعاون مع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب في الاستعدادات الأولية لإدراج السهم في بورصة ميلانو، مضيفة إنه من المحتمل تنفيذ خطة الإدراج العام المقبل.

كانت برادا جمعت 2.1 مليار دولار عام 2011 من خلال طرح 20% من أسهمها للتداول في بورصة هونغ كونغ، عندما كانت العلامة التجارية للشركة تحظى بشعبية واسعة في أسواق آسيا. وقالت المصادر إن الشركة التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 14.8 مليار دولار أمريكي تسعى إلى الحصول على تمويلات جديدة من خلال بيع حصة من أسهمها في بورصة ميلانو.

يذكر أن شركة استثمار مالي مدعومة من ميوشيا برادا الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برادا وزوجها رجل الأعمال الإيطالي باتريزيو بيرتيللي تمتلك 80% من برادا. ومن غير المحتمل تقليص حصتهما في الشركة في أي اتفاق.