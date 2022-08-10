وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاماً

المصدر: البيان

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توفي مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي بسبب سرطان خلايا الكبد في أحد مستشفيات طوكيو يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا، وفق (جيجي برس).

مُنشئ العلامة التجارية المشهود له دوليًا، واسمه الحقيقي كازنارا مياكي، حصل على وسام الثقافة من الحكومة اليابانية في العام 2010 وجائزة جوقة الشرف من فرنسا في العام 2016.

من مواليد مدينة هيروشيما في غرب اليابان، انتقل مياكي إلى فرنسا في العام 1965 للدراسة في مدرسة الأزياء الراقية في باريس بعد تخرجه من جامعة تاما للفنون في طوكيو.

ركز مياكي على صنع الملابس التي يشعر عامة الناس بأنها مألوفة، ثم انتقل لاحقًا إلى نيويورك.

في العام 1970 أسس استوديو مياكي ديزاين في طوكيو.