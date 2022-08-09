رحيل المصمم الياباني الشهير إيسي مياكي عن 84 عاماً

المصدر: دبي ــ البيان

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توفي المصمم الياباني إيسي مياكي، الذي اشتهر بأسلوبه المطوي في الملابس الذي لم يتجعد أبداً، والذي أنتج الياقة المدورة السوداء المميزة لمؤسس شركة آبل ستيف جوبز، عن عمر يناهز الـ 84 عاماً.

ولد مياكي في هيروشيما وكان عمره سبع سنوات عندما أُلقيت القنبلة الذرية على المدينة بينما كان في فصل دراسي.

وبدأ إيسي مياكي حياته المهنية في مجال الأزياء في أواخر الستينيات، حيث عمل مع مصممي أزياء مشهورين أمثال: Hubert de Givenchy و Guy Laroche وسرعان ما أصبح اسمه مرادفاً للبراعة الاقتصادية والموضة اليابانية في الثمانينيات.

وكانت تصاميمه ذات الطيات محبوبة من قبل المشاهير بما في ذلك Doja Cat و Celine Dion و Solange Knowles.

في هذه الأثناء، وجد الشهرة بعد تصميم خزانة ملابس تشبه الزي الرسمي من الياقة المدورة السوداء لجوبز. في سيرته الذاتية عن جوبز، نقل والتر إساكسون عن جوبز قوله: «طلبت من إيسي مياكي أن يصنع لي بعضاً من بلوزاته السوداء التي أحببتها، وجعلني مثل مائة منهم. لدي ما يكفي لبقية حياتي».

وكتب إيسي مياكي في صحيفة نيويورك تايمز: «لقد انجذبت نحو مجال تصميم الملابس، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه تنسيق إبداعي حديث ومتفائل».

وذكرت وكالة كيودو للأنباء إن المصمم توفي في الخامس من أغسطس عن 84 عاماً من سرطان الكبد.