معرض للتجميل الشهر المقبل في عاصمة كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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قال مسؤولون إن حكومة مدينة سيئول ستقيم معرضا للتجميل الشهر المقبل لعرض أحدث العلامات التجارية المحلية والتطورات في الصناعة.

سيبدأ أسبوع الجمال في سيئول، الذي تستضيفه حكومة مدينة سيئول، في 30 سبتمبر في دونغ ديه مون ديزيان بلازا في وسط سيئول لمدة ثلاثة أيام.

وسيكون أول برنامج في إطار شهر الجمال في سيئول، الذي سينعقد في جميع أنحاء المدينة خلال شهر أكتوبر بأكمله.

وقالت الحكومة إن الحدث سيدعو العديد من خبراء التجميل، بما في ذلك فنانو التجميل المشهورين، لإلقاء محاضرات وإرشادات حول أحدث الاتجاهات.

قال مسؤولون إنه سيتم اختيار عدد من علامات التجميل الناشئة وإعطاؤها فرصة للعمل مع قادة الصناعة، مثل شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريال.