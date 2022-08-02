"JAM".. علامة تجارية أسترالية تطوّر ملابس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: البيان

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نظراً للعدد الهائل من ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا، حيث يعاني واحد من كل خمسة أستراليين من إعاقة، أطلقت علامة أزياء في ملبورن تصنع ملابس تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.

أُسست العلامة التجارية من قبل اثنين من المعالجين الفيزيائين اللذين أدركا وجود فجوة كبيرة في الصناعة، حيث لا توجد أية علامة تجارية تقدم ملابس تدعم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فإن JAM علامة تجارية على وشك بدء العمل على نطاق موسمي لعرض منتوجاتها ه في وقت لاحق من العام.

وتستخدم JAM الأزرار المغناطيسية والكود البريدية لتقديم عناصر مساعدة لأصحاب الإعاقات، كما أن الأسعار لجميع القطع لا تتجاوز 100 دولار، بحيب موقع "أستراليا بالعربي".

وتلبي مجموعة العلامة التجارية الأسترالية عبر الإنترنت احتياجات أولئك الذين يعانون من مجموعة واسعة من الإعاقات من الذهنية والتوحد إلى ضعاف البصر وأي شخص يستخدم كرسياً متحركاً.

جدير بالذكر أن JAM تسعى لنشر اسمها في معارض ذوي الاحتياجات الخاصة، ما سيساعدها في التوسع.