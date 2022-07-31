«حفل الموضة».. ختام ناجح وانطلاق إلى العالمية من دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت النسخة الأولى من حفل الموضة العالمي الذي استضافته دبي في يونيو الماضي نجاحاً منقطع النظير، بحضور نخبة من المصممين العالميين وكوكبة من أفضل عارضات الأزياء، وستكون سلطنة عمان الشقيقة المحطة التالية للفعالية في شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت فاطمة لطفي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة الشموخ، السعي لتقديم طرق جديدة لتجربة أفضل تجمع ما بين الفخامة والأزياء الحديثة والأفكار المبتكرة، موضحة أن النسخة المقبلة في عمان ما هي إلا بداية وخطوة أولى لانطلاقة كبرى تشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس، بقاعة العرض الرئيسة ببرج API العالمي بدبي، بحضور المصممين وعارضات الأزياء والرعاة، ووسائل إعلام محلية وعالمية، بمناسبة الإعلان عن انطلاقة النسخة الثانية من «حفل الموضة العالمي» في سلطنة عُمان أكتوبر المقبل.

بدوره، أكد أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشموخ، أن حفل الموضة الدولي نجح في تشكيل هوية عروض الأزياء المعاصرة وثبت أقدامه في عالم الموضة منذ نسخته الأولى وحقق نجاحاً غير مسبوق وشكلاً مختلفاً من حيث الإبهار والرقي والحرفية التي جعلت من العرض أمسية ممتعة ومهرجاناً عالمياً وليس مجرد عرض عادي، وسنسعى من خلال نسخة سلطنة عمان لتأكيد مكانة دبي في عالم الموضة، من خلال التصاميم الراقية من أفضل المصممين العالميين ونخبة عارضات الأزياء.

وقال أشرف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة نور إنترناشيونال كابيتال إن آي سي: «سنسعى لتقديم الأفضل، ونحن موجودون اليوم لاختيار أكثر من أربعين عارضة أزياء من الإمارات للمشاركة في الحدث، وسيكون هناك مشاركات من قبل عارضات من بلدان أخرى أيضاً».

وأوضحت سهام عبدالعزيز، مديرة مشروع الموضة العالمي، ستكون هذه النسخة استكمالاً لنجاح المجموعة بدبي، وسيكون لدينا العديد من المفاجآت مثل المؤتمر التقني للموضة، والذي ستشارك فيه جامعات وكليات علمية متخصصة في مجال التصميم، كما يشارك فيه مصممو أزياء عالميون، إضافة إلى الحفل الغنائي في ختام الحدث».

في حين، بينت سماح أبوعوف، مديرة شركة بيرفكت لاند لإدارة الفعاليات المسؤولة عن التسويق للحدث، أن الحدث سيكون الأكبر من نوعه في عُمان وسيلقى اهتماماً كبيراً من كافة الجهات، موضحة أن الحدث سيشهد جلسات نقاشية وحفلاً غنائياً، واستضافة العديد من مشاهير عالم الأزياء مثل هاني البحيري وأماتو وزياد نكد وغيرهم، وأضافت، أن الإمارات هي الواجهة الإعلامية الأولى لأي حدث عالمي، فالنجاح في الإمارات جواز سفر مميز لجميع دول العالم.