دبي.. مركز إبداعات متفرد في عالم الأزياء

المصدر: دبي ـ عبير يونس

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تحفز المدن العالمية ساكنيها على الإبداع، فيظهر على شكل أفكار خلاقة، مستوحاة من مكانتها وميزاتها المتنوعة في شتى حقول الإبداع.

في دبي تتنوع أشكال الإبداع في الكثير من المجالات، بدءاً بالأيقونات المعمارية وليس انتهاء بالأزياء، وهو الجانب الذي نطرقه هنا.

عدد كبير من دور الأزياء يمتلكها إماراتيون ومقيمون في الدولة، تسهم في تنوع إبداعي يكرس دبي عاصمة للموضة، بكل تنوعها وتوجهاتها وهو ما أكدته مصممات أزياء في حديثهن لـ«البيان»، مشيرات إلى أن طبيعة دبي تحفزهن لإبداعات مبتكرة.

مزيج إبداعي

تؤكد مصممة الأزياء فريال البستكي أن دبي «أتاحت للجميع من مواطنين ومقيمين أن يفتتحوا مشاريعهم الخاصة ويؤسسوا أنفسهم، وينموا الهوايات التي يمتلكونها، ويحولونها إلى واقع وحقيقة ملموسة».

وقالت: «بالنسبة لي كمواطنة إماراتية توافرت لي كل الأشياء ولدي الكثير من الزبائن المقبلين على أزيائي، خاصة وأن دبي إمارة مفتوحة على العالم، واستطعت من خلال تصاميمي أن أرضي مختلف الأذواق، ولدي في دبي مشغل للأزياء وأطبع الأقمشة الخاصة بي والمستوحاة من رسوماتي ولوحاتي بهدف مزج الثقافة والفن مع الأزياء والتصميم».

وقالت كاثرينا ماير التي أطلقت مجموعة أزياء خاصة بالفروسية: «بعد أن كنت جزءاً من مجتمع الخيّالة في دبي لنحو عقدٍ من الزمن، لمست حاجة السوق إلى علامة محلية تقدم قطعاً عصرية وعملية من شأنها أن تواكب التنوع الذي يميز مجتمع الخيالة المحليين والمقيمين في المنطقة». مشيرة إلى أن دبي أصبحت منطلقاً لملابس الخيالة في اتجاه مختلف دول العالم.

تنوع وشمولية

وأضافت: «أتخذ في تصاميمي لأزياء الفروسية منحى التنوع والشمولية، المستوحى من علاقتي مع الخيول، فعندما كنت مدربة في أحد مراكز الفروسية أحضروا لي مهراً صغيراً وعنيداً، اسمه (لهيب) وهو عربي أصيل، استطعت أن أتعامل معه بطريقة جعلته يرفض التعامل مع أي أحد غيري». وتابعت: «من شدة حبي له قررت أن أطلق علامة تجارية باسمه لملابس الفروسية».

وأردفت: «أضفنا لمسة عصرية على ملابس الفروسية التقليدية المحتشمة من خلال طرح قمصان التونيك والعباءات المصنوعة من أقمشة ومواد مناسبة للأنشطة الخارجية، بحيث توفر راحة مطلقة أثناء الحركة وتتيح تقديم أداء عالٍ، وتعد مناسبة لممارسة هذه الرياضة مع الحفاظ على الحشمة».

وذكرت ماير أن تشكيلتها الأخيرة ضمت أكثر من 50 منتجاً بتسعة ألوان موسمية، كما حرصت على أن تتناغم مع مكانة دبي بصفتها منصة للتجارة الإلكترونية، بعلامة محلية تستعرض إمكانات المنطقة والتزامها بأن تغدو محوراً للإبداع والمواهب الفذة.