أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال ينطلق غداً في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق مساء غد (28 الشهر الجاري) فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال الجاهزة، الذي ينظم بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، ويستمر لغاية يوم 30 يونيو 2022 بمشاركة واسعة لأبرز المصممين من شتى أرجاء العالم، ممن سيقدمون أروع عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2023، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية.

ويشهد الحدث المستمر لثلاثة أيام، مشاركة «Maison Du Mec»، و«Tagueule»، و«Emergency Room» من لبنان، و«Michael Cinco»، و«Amato»، و«KA-1»، و«Anomalous» من دولة الإمارات، و«Heyun Pan» من المملكة المتحدة، و«Rian Fernandez» من الفلبين. كما يشهد الحدث لأول مرة مشاركة Valette Studio و Lazoschmidl و Arturo Obegero من قبل اتحاد الهوت كوتور والموضة المنظم لأسبوع الموضة في باريس لاستعراض تصاميمهم المرتكزة على فنون الحرف اليدوية الأوروبية وأساليب النسيج المبتكرة.

منصات محفزة

وبهذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم والوجهة الإبداعية المتخصصة بالتصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون والبيع بالتجزئة: «نحتفي بمرور الذكرى العشرين لانطلاقة أسبوع الموضة العربي بالتزامن مع انطلاقة النسخة الرابعة المخصصة لأزياء الرجال وهي الفعالية الثانية ضمن أجندة فعاليات أسبوع الموضة العربي لهذا العام. يعد أسبوع الموضة لأزياء الرجال العرض الوحيد من نوعه المقام في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، حيث سيقدم تشكيلات ربيع وصيف 2023 بتوقيع نخبة من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية على أرض حي دبي للتصميم، بما يؤكد التزامنا توفير منصات محفزة على الابتكار للارتقاء بالصناعات الإبداعية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالميةً للإبداع والتصميم».

تصاميم مبتكرة

بدوره، قال سيرج كاريرا، رئيس مبادرة علامة الموضة الناشئة لدى اتحاد الهوت كوتور والموضة المنظم لأسبوع الموضة في باريس: «يشهد العالم تغيرات متسارعة ويسعى المصممون الناشئون لمواكبتها وإيجاد الحلول للتحديات من خلال إعادة التفكير في الموضة ووضع تصاميم جريئة ومبتكرة تنسجم مع تحولات المستقبل».

وتابع كاريرا: «نسعى باستمرار لدعم المصممين وتعزيز حضورهم بما يمكنهم من بناء شبكة علاقات تجارية واعدة في جميع أنحاء العالم، ويأتي التعاون مع مجلس الأزياء العربي كخطوة داعمة لهذا التوجه، ونتطلع لما سيقدمه المصممون المشاركون من باريس على سجادة عرض أسبوع الموضة العربي في دبي، وكذلك عند استضافتنا المصممين العرب المنتدبين من قبل مجلس الأزياء العربي».

شراكات واعدة

وعلى هامش انعقاد أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال سيكشف مجلس الأزياء العربي عن شراكات جديدة تم إبرامها في إطار حرص المجلس على ترسيخ ثقافة الاستدامة وتبني حلول التكنولوجيا في مجال صناعة الموضة والأزياء

وفي سياق متصل، ستكشف العلامة EMERGENCY ROOM وشركة الخدمات اللوجستية «أرامكس» عن حملة مشتركة تركز على إعادة التدوير والأزياء المستعملة من خلال مجموعة أزياء من المقرر إطلاقها خلال أكتوبر المقبل في خطوة من شأنها تسليط الضوء على أهمية تبني ممارسات تدعم تحقيق الاستدامة ضمن مختلف مراحل سلسلة توريد الأزياء.

وبهذا الصدد، صرح مايك ريتش، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق لدى أرامكس: «يسعدنا التعاون مع EMERGENCY ROOM لإعادة تدوير الملابس، المشروع الذي يعكس رؤيتنا بأهمية تبني نظم وممارسات الاستدامة في كل مجال وتشجيع رواد الأعمال والشركات الإبداعية على تحقيق الاستدامة».

وأضاف: «تحرص أرامكس على تسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات والحلول اللوجستية، ونتطلع إلى لعب دور رئيسي ومستمر في نجاح صناعة الأزياء العربية».

إكسسوارات فاخرة

وبدورها ستكشف علامة «Maison du Mec» عن تعاونها مع مجموعة التكنولوجيا السويسرية، «فيروناتو كي جي إس جروب»، خلال الحدث من خلال استعراض أول مجموعة إكسسوارات فاخرة مع حماية كاملة لخصوصية البيانات، حيث تعمل العلامتان التجاريتان على تقنية تدمج الأقمشة مع إكسسوارات راقية وعصرية للغاية لمنع التداخلات الكهرومغناطيسية والحد من إمكانية التتبع عبر الأجهزة.

وحول هذا التعاون، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة التكنولوجيا السويسرية، «فيروناتو كي جي إس جروب»، أليسيا فيروناتو: «تجمعنا رؤية مشتركة مع Maison du Mec حول جماليات التصميم التي دمجت فنون وتصاميم Maison du Mec مع تقنيتنا المبتكرة، لتقديم مجموعة أزياء فريدة من نوعها».

وأضافت: «حافظ أسبوع الموضة العربي على مكانته الجوهرية كحلقة وصل بين العلامات التجارية الناشئة والمهتمين بهذا القطاع، ما أسهم في تسريع وتيرة تجارة الأزياء وزيادة الوعي بهذا المجال، ونسعد بالمشاركة في أسبوع الموضة العربي من خلال هذه الشراكة، ونتطلع إلى إبراز ثمار التعاون مع Maison du Mec من خلال منصة الحدث».