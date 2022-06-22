أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية

المصدر: دبي ـ البيان

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ينظم مجلس الأزياء العربي، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، النسخة الرابعة لفعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال الجاهزة، الحدث الوحيد من نوعه على مستوى آسيا والشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 28 حتى 30 يونيو الجاري، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية.

ويصادف انعقاد الحدث الذكرى العشرين لانطلاقة أسبوع الموضة العربي لأول مرة، حيث قدم الحدث منذ انطلاقته أعمال ومجموعات المئات من المصممين المبدعين المعروفين، وذلك من أكثر من 50 دولة من المنطقة من بينها الإمارات والسعودية ولبنان وليبيا والعراق والأردن وتونس والجزائر ومصر وفلسطين، وذلك ضمن أربع فعاليات موزعة على مدار العام، بحيث يعقد أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في يناير ويونيو، أما أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات فيقام في مارس وأكتوبر من كل عام. كما شهد الحدث اتساع نطاق الشراكات الاستراتيجية لتشمل شركات عالميّة مثل ميتا ومايكروسوفت وجودادي.

توقعات إيجابية

ويأتي انعقاد النسخة المقبلة من الحدث في ظل توقعات إيجابية بنمو القيمة السوقية لصناعة أزياء الرجال عالمياً من 533.3 مليار دولار أمريكي (1.9 تريليون درهم إماراتي) عام 2021 حتى 746.9 مليار دولار أمريكي (2.7 تريليون درهم إماراتي)، بحلول عام 2027 أي ما يوازي معدل بنسبة 5.92٪ على مدى السنوات المقبلة، وذلك وفقاً لتقرير من قبل شركة إيمارك جروب imarcgroup.

وسيقدم الحدث أجندة غنية بعروض الأزياء وأحدث صيحات الموضة لأزياء الرجال الجاهزة لربيع وصيف 2023 وستتضمن مواضيع الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا بتوقيع مصممي أزياء عالميين مثل Valette Studio و Lazoschmidl و Arturo Obegero مقدمة بالتعاون مع اتحاد الهوت كوتور والموضة، الهيئة التي نسقت أسبوع الموضة في باريس.

بيئة داعمة

وقالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «نفخر بشراكتنا المثمرة مع مجلس الأزياء العربي، والتي تمكنا من خلالها من تنظيم نسخ مميزة لأسبوع الموضة العربي التي لطالما لقيت إقبالاً ومتابعة عالمية من قبل الجمهور والمختصين في هذا القطاع».

وأضافت: «نسعى في حي دبي للتصميم على تشجيع المواهب والمبدعين التي تذخر بها دول المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال داعمة تسهم في التعريف بهم وتعزز من إمكانية وصولهم لأسواق الموضة العالمية، كما نعمل باستمرار على توفير المنصات الملهمة مثل أسبوع الموضة العربي، التي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة الاقتصاد الإبداعي لإمارة دبي والارتقاء بمنظومة الإبداع والابتكار».

منصة مثالية

يعد تمكين المواهب والمبدعين أولوية لدى مجلس الأزياء العربي، حيث تسهم الشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم في إيجاد منصة مثالية للمصممين الناشئين والمشهورين من جميع أنحاء العالم. وعلى صعيد تنمية الأعمال فإن الحدث من شأنه تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار في صناعة الموضة والأزياء من قبل كبرى العلامات التجارية وتمكين شركات الأزياء المحلية من تصدير منتجاتها لدول العالم مما يضمن استدامة ونمو القطاع عالمياً. ونجح أسبوع الموضة العربي في جذب مزيج متنوع من الأسماء والمواهب المحلية والإقليمية للمشاركة في العروض وشهدت نسخ الفعالية على مدار السنوات السبع الماضية مشاركة مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية.

وجهة عالمية

ويواصل مجلس الأزياء العربي مساعيه بتمكين المهارات الشابة في المنطقة العربية، ودعم المواهب التي باتت جزءاً لا يتجزأ من عالم الموضة، وبرز دورها في إحداث تحولات تقود هذه الصناعة عالمياً. وبهذه المناسبة قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «يتشارك مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم الرؤية المتمثلة في المساهمة بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لشتى مجالات الإبداع، ولهذا نسعى من خلال أسبوع الموضة العربي الذي يعد ملتقى إبداعياً للمصممين الإقليميين والعالميين إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات في ميادين الموضة ولاسيما المتعلقة باستخدام التكنولوجيا والاستدامة، كما نحرص على توفير المنصات التي تعزز من فرص التعاون بين العلامات التجارية المرموقة في هذا المجال».

وأضاف: «تتيح شراكاتنا مع نظرائنا مثل اتحاد الأزياء الراقية والهيئة الفرنسية المنظمة لأسبوع الموضة في باريس استضافة عروض حصرية ضمن الأجندة الرسمية لأسبوع الموضة في باريس، مما يتيح للمصممين العرب فرصة كبيرة للظهور والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم».