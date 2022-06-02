مصممة الأزياء البولندية دوروتا غولدبوينت تفتتح أول مقر إقليمي لها في دبي

المصدر: البيان

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يواصل حي دبي للتصميم الوجهة العالمية للتصميم والأزياء والعمارة والفنون استقطاب كبرى الشركات العالمية، حيث كشف الحي عن انضمام المصممة البولندية "دوروتا غولدبوينت" وافتتاح مقر إقليمي لعلامتها التجارية ضمن المجمع الإبداعي، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات والمواهب في مجالات التصميم والابتكار المختلفة.

وتعد المصممة البولندية "دوروتا غولدبوينت" واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في تصميم الأزياء البولندية على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس تنوع وشمولية مجتمع حي دبي للتصميم الذي يضم مزيجاً إبداعياً متنوعاً ومؤثراً من أبرز الشركات العالمية والإقليمية ونخبة من المواهب والمبدعين.

وكانت المصممة غولدبوينت قد شاركت لأول مرة في أسبوع الموضة العربي الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم في أكتوبر من العام الماضي. وقدمت في هذا العرض الافتتاحي مجموعة لا تُنسى ومستوحاة من الثقافة ومن فرقة الفنية الشعبية البولندية "Mazowsze"، وبحضور الممثلة البولندية الشهيرة غرازينا شابولوفسكا على منصة العرض. وفي شهر مارس الماضي طرحت المصممة خلال أسبوع الموضة العربي مجموعة أزياء السيدات لخريف وشتاء 2022/23 المستوحاة من العصور القديمة بأسلوب كلاسيكي بالإضافة إلى تصاميم للأمسيات الخاصة، وهو ما يعكس هوية منتجها الابداعي والمتمثل بالبساطة الفاخرة.

وبهذه المناسبة قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: "نسعى دائماً في حي دبي للتصميم إلى إيجاد طرق لجمع المواهب الإبداعية من مختلف أرجاء العالم وذلك بهدف تمكين مجتمعنا الإبداعي المتنوع وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لقطاعات التصميم والابتكار".

تعزيز مجتمعنا الإبداعي من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية بالإضافة إلى المواهب الإبداعية من مختلف أرجاء العالم، ونفخر بأن يكون الحي محفزاً أساسياً لثقافة الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم على حد سواء".

وأضافت: "نرحب بالمصممة دوروتا غولدبوينت في حي دبي للتصميم حيث لا شك بأن موهبتها وشغفها سيشكلان إضافة نوعية لمجمعنا الإبداعي المتنوع والغني بالعلامات التجارية العالمية والإقليمية. نتطلع إلى مشاهدة أعمالها وتصاميمها المبتكرة والتي من المؤكد بأنها ستجذب اهتمام المهتمين والمختصين في عالم الموضة في المنطقة والعالم ككل".

ومن جانبها قالت المصممة دوروتا غولدبوينت: "تعد دبي مدينة ملهمة واستثنائية في عالم الموضة حيث يحرص مجموعة كبيرة من المصممين على مشاركة في أسبوعها للموضة العربي، ولهذا أصبح لدي إيمان قوي بأنها ستحدد اتجاهات الموضة العالمية بشكل متزايد".

وأضافت: "باعتباري أول مصممة بولندية تؤسس مقراً لها في حي دبي للتصميم، أفخر بالانضمام إلى مجمع أعمال استثنائي يحتضن طاقات إبداعية متميزة ومجموعة واسعة من كبرى الشركات في عالم الموضة والفنون مثل شانيل، ولوي فيتون، وهيرميس، وبوتيغا فينيتا، وبرادا وهوغو بوس، وفوغ، بالإضافة إلى نخبة من المواهب المحلية والإقليمية".

وتتميز مجموعات المصممة دوروتا غولدبوينت التي تناسب جميع المناسبات وأنماط الحياة بأسلوب مستوحى من الكلاسيكيات الإيطالية والأزياء العصرية الفرنسية مصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل الحرير. وكانت المصممة قد نظمت معرضاً بعنوان Creative by Nature في الجناح البولندي ضمن فعاليات اكسبو 2020 في دبي في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي حيث قدم المعرض مجموعة غنية من الحرف والابتكارات البولندية المبتكرة المصنوعة من مواد طبيعية.

وتقام فعاليات أسبوع الموضة العربي التي تأتي بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي كل ثلاثة أشهر في بالشراكة مع مجلس الأزياء العربي، بما يسهم في يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

ومن الجدير بالذكر، بأن النسخة الماضية من أسبوع الموضة العربي كانت هي الأكبر في تاريخه حيث تم تقديم 28 عرضاً للأزياء لمصممين من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا ومصر وفلسطين وإندونيسيا والصين وبولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والجزائر وبيلاروسيا والمملكة العربية السعودية وليبيا. وشهد الحدث مشاركة أسماء مثل Borhan من مصر، و Giannina Azar من جمهورية الدومينيكان من أصل لبناني، و Ihab Jiryis من فلسطين، و Hian Tjen x Make Over من إندونيسيا، و Hamariff من روسيا، و LuLu Liu من الصين، و Michael Cinco من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدموا جميعاً عرضاً رائداً للأزياء الراقية. وسيعود أسبوع الموضة العربي مرة أخرى في شهري يونيو وأكتوبر من هذا العام.