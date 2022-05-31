فنون الطهي في دبي.. نكهات وقصص

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تضم دبي نخبة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، ممن اتخذوها موطناً لهم، وذلك لما تتمتع به من مقومات تجعلها من أبرز الوجهات العالمية، مع تنامي مشهد المأكولات بها لتلبية مختلف الأذواق لاسيما في ظل استضافتها لأكثر من 200 جنسية يقيمون على أرضها.

كما أتاحت المدينة للمبدعين والمتميزين من الطهاة الفرصة لإظهار مهاراتهم والبدء بمشاريعهم في المدينة بفضل سهولة الإجراءات التي توفرها لهم، وكذلك تعدد الأماكن التي بإمكانهم افتتاح مطاعمهم بها. حتى أصبحت دبي تضم عدداً من المطاعم الفريدة التي أثبتت جدارتها محلياً لتنطلق إقليمياً وعالمياً، وتفتتح فروعاً لها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بأطباقها على مدار العام.

تضم دبي تشكيلة متنوعة من المطاعم التي يديرها طهاة مبدعون، والتي حققت شهرة واسعة في المدينة وحرصت على التوسع ونقل تجربتها إلى العالم من خلال تقديم الأطباق المميزة المتنوعة مثل: مطعم «ذا ماين أويستر آند جريل»، و «بي بي سوشال»، والمطبخ الياباني «ريف كوشي ياكي».

ومن المطاعم المميزة التي يمكنكم زيارتها والاستمتاع بتجربة فريدة بها، إلى جانب عدد من الطهاة المميزين الذين أبدعوا في دبي كذلك واشتهروا عالمياً: مطعم «ذا ماين أويستر آند جريل»، الذي ظهر في العديد من القوائم العالمية كواحد من أفضل 50 مطعماً في العالم، وغيرها الكثير من المطاعم الأخرى.