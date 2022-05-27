«سو بريتي للأزياء» يعود إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض «سو بريتي»، إحدى فعاليات الموضة والأزياء وأسلوب الحياة الرائدة في دولة الإمارات، إلى دبي بدورته السابعة والعشرين.

وتشهد النسخة الصيفية المرتقبة من المعرض مشاركة مجموعة من نخبة المصممين من جنوب آسيا في سويس أوتيل المروج يوم السبت 4 يونيو.

وتلقى الفعالية المرموقة استحساناً كبيراً بين صفوف مجتمع الموضة والأزياء في دولة الإمارات، كونها المعرض الوحيد الذي يجمع أشهر مصممي الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات في الهند وباكستان على أرض الإمارات.

تستمر الفعالية ليوم واحد، حيث تستعرض الإبداعات الفريدة لمجموعةٍ من المصممين المبتدئين والمحترفين ومنتجات متنوعة من شركات التوزيع.

وتشهد دورة هذا الصيف مشاركة مجموعة من المصممين البارزين الذين يستعرضون تشكيلاتهم الفريدة ومنتجات علاماتهم الشهيرة على مستوى العالم أمام عشاق الموضة في الإمارات.

وتضم أبرز الأسماء المقرر مشاركتها في المعرض رينا راكا، مصممة الأزياء الهندية الحائزة جوائز، والمصممة بالافي بوري، التي أطلقت مؤخراً علامة الأزياء الإماراتية الخاصة بها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في دبي، إلى جانب استوديو ساجد، المتخصص بتصميم الملابس الهندية التقليدية الأنيقة.

ولقي معرض «سو بريتي»، التي تتولى تنظيمه بريتي ناندا، منظمة الفعاليات الخبيرة والمقيمة في دبي، إشادة كبيرة من قبل الجهات العارضة والضيوف على حدٍ سواء، بفضل ما تقدمه من منصة فريدة تجمع أكبر الأسماء في مجال الموضة وأسلوب الحياة من مختلف مناطق جنوب آسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ناندا: «قمنا بانتقاء الجهات العارضة التي ستشارك في هذه الدورة من المعرض بعناية تامة، بما يواكب متطلبات مشهد الموضة المزدهر في الإمارات.

حيث يعرضون تشكيلاتهم الحصرية التي تجمع بين التصاميم الكلاسيكية والعصرية لتلائم جميع أذواق عشاق الموضة. وتتميز هذه التشكيلات بتصاميمها المريحة والملائمة لموسم الصيف وأسعارها المدروسة، حيث يسعى معرض سو بريتي إلى تقديم تجربة تسوق مخصصة لكل زائر».