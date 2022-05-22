دبي تستضيف «حفل الموضة العالمي» 10 يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق في دبي يوم 10 يونيو المقبل «حفل الموضة الدولي»، ليشهد أحدث الإطلالات، وأبرز خطوط الموضة، بحضور نخبة من مصممي الأزياء العالميين، إلى جانب أفضل العارضات في العالم.. ويقام الحفي في فندق "لو ميريديان دبي"، بتنظيم من مجموعة «الشموخ للفعاليات»، وبالتعاون مع «مجموعة الإمارات القابضة»، وشركة «بيرفكت لاند للفعاليات».

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس، بقاعة العرض الرئيسة ببرج API العالمي بدبي، بحضور المصممين وعارضات الأزياء والرعاة، وكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

من جانبه، أكدت فاطمة لطفي رئيس مجلس إدارة «الشموخ للفعاليات»، أن تنظيم الحدث، دليل جديد على تميز دبي، ومكانتها في عالم الموضة، ونسعى من خلاله لتسليط الضوء على التصاميم الراقية للأزياء الحديثة، والتي ستظهر للمرة الأولى في نسخة دبي 2022، والتي لن تكون الأخيرة، لكنها البداية لتنظيم مجموعة من عروض الأزياء الأخرى مستقبلاً.

من جهتها، أوضحت سماح أبو عوف، العضو المنتدب لشركة بيرفكت لاند، أن دبي دوماً هي الوجهة الأولى للمبدعين والمصممين، والجديد في عالم الأناقة، وتفتح ذراعيها لكافة عروض الأزياء التي تشهد تصاميم ذات شهرة عالمية، ونأمل أن يزداد عددهم، من خلال هذا الحدث الجديد، ولعل وجود أسماء بقيمة المصممين العالميين هاني البحيري وزياد نكد ورامي قاضي وغيرهم، سيسهم في اكتشاف المواهب الصاعدة من المصممين، ومساعدة المهتمين بعروض الأزياء على اكتشاف منتجات جديدة ولافتة للنظر.

وأضافت: لا تكمن أهمية هذا الحدث في الاحتفال به فحسب، بل في تقديم طرق جديدة، تجمع ما بين الفخامة والأزياء العصرية، من خلال تصاميم مبتكرة للنساء، واستكشاف شخصيتهن الفريدة، مع أقمشة رائعة ذات ألوان خلابة، لتلبية احتياجات أصحاب الذوق الرفيع.

بدوره، بيّن أحمد محمد، نائب رئيس مجلس إدارة «الشموخ للفعاليات»، أن الحدث سيشهد العديد من الأنشطة الأخرى، لا سيما أن حفل الموضة الدولي، هو حدث أزياء رفيع المستوى، يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، وواحداً من أفضل الفعاليات في العالم، ويهدف إلى عرض أفضل 10 مصممي أزياء في العالم.

وأضاف: سوف تتنافس عارضات الأزياء مع بعضهن البعض، من خلال تصميمات جديدة لأكثر من 25 مصمماً جديداً، كما سنقوم بتكريم أفضل الشخصيات التي ساهمت في صناعة الأزياء، والرموز في فئات مختلفة. بالإضافة إلى 3 علامات تجارية عالمية، وفي الختام، وجّه الشكر لكافة وسائل الإعلام، والتي حرصت على الوجود خلال المؤتمر الصحافي وإبراز الحدث.