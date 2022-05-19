مهرجان دبي للمأكولات يطلق «الجواهر الخفية»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدعو مهرجان دبي للمأكولات في نسخته التاسعة جميع عشاق الطعام لترشيح مطاعمهم المفضلة داخل مدينة دبي عبر المشاركة في مسابقة «الجواهر الخفية»، لا سيما وأن دبي تزخر بالعديد من المطاعم والوجهات الرائعة غير المعروفة بشكل كبير، ولطالما حظيت تلك الوجهات التي تناسب جميع الأشخاص على اختلاف ميزانياتهم باهتمام خاص من جانب مهرجان دبي للمأكولات.

ثلاثة مطاعم

على الراغبين من عشاق الطعام بالمشاركة في هذه المسابقة زيارة ثلاثة مطاعم مختلفة، ثم مشاركة فيديو قصير يضم الأطباق الثلاثة مدته من 30 إلى 60 ثانية على صفحتهم على إنستغرام مع الإشارة إلى @dubaieats فيه، وسيحظى المحتوى الأفضل على فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 50.000 درهم إماراتي من مجموع جوائز إجمالي قيمتها 100.000 درهم إماراتي.

تستمر المسابقة حتى 31 مايو الجاري، وتهدف لتسليط الضوء على التنوع الرائع في قطاع المطاعم بدبي وإبراز الوجهات المحلية الفريدة والمستقلة والتي تناسب جميع الميزانيات والأذواق.

يذكر أن مشهد المأكولات في دبي يقدم خيارات واسعة ومتنوعة تناسب جميع الفئات بما فيها المطاعم العائلية والمطاعم التراثية المستقلة التي تقدم طيفاً واسعاً من المأكولات الشهية والحلويات والمقبلات وغيرها الكثير والمقاهي التي تقدم الأطباق الأصيلة والتقليدية من مختلف أنحاء العالم.