«دبي للمأكولات» يرسخ مكانة دانة الدنيا واحة لفنون الطهي العالمي

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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رسخ مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورته هذا العام، تميز المكانة العالمية لدبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة وواحة تمازج ثقافات موائد الشعوب.

حيث استمرت فعاليات الحدث في مختلف أرجاء المدينة على مدار 14 يوماً، من 2 حتى 15 مايو الجاري، لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق من مختلف الثقافات في دبي، إذ جمعت دبي خلال هذه الاحتفالية الكبيرة أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى من مختلف أنحاء العالم، ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بأشهى النكهات المتنوعة والفريدة.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لـ «البيان» : يعتبر مهرجان دبي للمأكولات، إحدى أبرز الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي ترسخ مكانة إمارة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، حيث تحتضن دبي أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى ترسم معاً مشهد المأكولات والمشروبات العالمي الرائع في الإمارة.

وتابع: يأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع مرحلة التعافي من التداعيات التي فرضتها الجائحة، وعودة حركة السفر بين الدول، فضلاً عن استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة الأماكن السياحية والاستمتاع بالعديد من المطاعم المشاركة في المهرجان، حيث استقبل المهرجان أعداداً كبيرة من الذواقة وعشاق الطعام على مستوى المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتشتهر بتنوع فنون الطهي.

إنجازات كبيرة

وأكد الخاجة أن مهرجان دبي للمأكولات حقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث استطاع أن يسلط الضوء على أشهى المطابخ والمأكولات في المنطقة من خلال تجارب استثنائية لمحبي الطعام وخيارات متنوعة تشمل مأكولات الشارع، والوجبات العائلية المميزة، والعشاء الفاخر وغيرها.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري من عشاق الطعام يتزايد كل عام، ويعد مهرجان دبي للمأكولات في صدارة الفعاليات التي تنظمها دبي، والتي يترقبها سكان الإمارة والسياح من حول العالم بفارغ الصبر، حيث يقدم المهرجان كل ما هو استثنائي وفريد ولافت.

واستطاع المهرجان تحقيق شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة داخل الإمارة وخارجها، فهو من المهرجانات التي تطل كل عام حاملةً في جعبتها الكثير من المفاجآت، التي يترقبها الجمهور عاماً بعد آخر وتضم نسخة العام الجاري عدة فعالياتٍ وأنشطةٍ ثقافية متنوعة، حيث نستعرض أبرز فنون وإبداعات الطهي في مدينة دبي، مع تجارب التذوّق الحصرية وإطلالات أشهر الطهاة في العالم.

وعن هدف المهرجان قال الخاجة: يهدف مهرجان دبي للمأكولات إلى ترسيخ مفاهيم الطعام التقليدي لمختلف البلدان، والذي يظهر من خلال العادات والتقاليد المتوارثة وأشهر الوصفات التي تشتهر بها كل دولة، لذا يحرص المهرجان على إحياء بعض المأكولات الشعبية الإماراتية من خلال مبادرة «صنع في دبي».

وأضاف: تحتل دبي مكانة عالمية ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم، نظراً لزيادة ثقة المسافرين الدوليين بدبي كوجهة آمنة مفضلة للسياحة والسفر.

كما تعتبر دبي موطناً لأشهر المطاعم والطُّهاة وروَّاد فنون الطهي على مستوى العالم، بما يعكس تنوع وتعدد الثقافات في المجتمع الإماراتي. وختم الخاجة: نتطلع إلى مواصلة جهودنا ومساعينا الرامية نحو تقديم تجربة استثنائية خلال فعاليات المهرجان على مدار السنوات القادمة.