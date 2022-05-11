نكهات ثقافات العالم تلتقي في مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي ـ البيان

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تستمر فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2022 المتميزة في ظل إقبال جماهيري واسع من جميع عشاق الطعام في دبي، حيث يستمتع الحضور بمجموعة متكاملة من تجارب الطهي، والعديد من الفعاليات المتنوعة التي تستمر حتى 15 الشهر الجاري.

ويستعرض المهرجان بدورته لهذا العام العديد من خيارات تناول الطعام المتاحة في المدينة، من المأكولات الشعبية إلى المطاعم المحببة للعائلات، والتي تناسب الجميع من ناحية الأسعار وتنوع الأذواق. ويدعو المهرجان عشاق الطعام للاستمتاع بتجارب فريدة بما فيها الأطباق المتميزة، ودروس الطهي الحصرية، وموائد الطهاة، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية بالشراكة مع أفضل المطاعم في المدينة.

40 مطعماً

ومن قائمة الفعاليات التي ما زالت متاحة للذواقة في مهرجان دبي للمأكولات 2022 «أسبوع دبي للمطاعم» وهي بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي، وتستمر حتى 15 مايو الجاري وتقدم قوائم عشاء منسقة خصيصاً من 3 أطباق.

و«رحلة في عالم المذاقات» تقدم مجموعة من التجارب الفريدة في عالم الطهي مع القوائم التي يتولى إعدادها كبار الطهاة، إلى جانب حصص الطهي (ماستر كلاس)، والشراكات العديدة في مجال الطهي، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية.

كما تتضمن الفعالية تجربة حصص الطهي الحصرية مع الشيف هاينز بيك والمتاحة يوم 15 مايو الجاري مع عدد محدود من المقاعد. وتقام فعالية «كوميدي بازار»، الفعالية المشتركة بين مهرجان دبي للمأكولات ومهرجان دبي للكوميديا، في الفترة من 13 وحتى 20 الشهر الحالي في ركن «بلابلا» دبي، جميرا بيتش ريزيدنس.

وتتضمن هذه الفعالية تقديم قوائم الطعام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عروض الكوميديا والضحك التي يقدمها عدد من أصحاب المواهب المحليين مثل كوميدي جام، وشي-لاريوس شو، ونوتس آند روست، وبيت ذا سونج، وماجيكال لافتر، إلى جانب عدد من الكوميديين المشهورين عالمياً.

وتستمر «مسابقة الجواهر الخفية» الفعالية التي تركز على المأكولات ذات الميزانية المحدودة والتي تعد من أهم محاور المهرجان. والجديد بالنسبة للمسابقة ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، مشاركة ذواقة الطعام في مختلف أرجاء مدينة دبي بالتعريف بخياراتهم المفضلة من هذه المطاعم من خلال المشاركة في «مسابقة الجواهر الخفية».