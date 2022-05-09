عروض إبداعية وأجواء احتفالية تزين حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ـ البيان

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يستضيف حي دبي للتصميم، بالتعاون مع مهرجان دبي للمأكولات، فعالية «بريك ذا بلوك»، التي تحتفي بمأكولات الشارع ضمن أجواء احتفالية تحمل طابعاً ثقافياً مميزاً وتتضمن الموسيقى وعروضاً إبداعية حية وتجارب طعام. وتستمر فعالية بريك ذا بلوك المميزة، لمدة يومين، وهي من إنتاج شركة براج وبالشراكة مع مهرجان دبي للمأكولات وحي دبي للتصميم وآخرين.

ويقام «بريك ذا بلوك» في الفترة من 13 إلى 14 الشهر الجاري، وتنسجم أجواؤه المفعمة بالفنون ومشاركة مواهب الطهي العالمية مع هوية حي دبي للتصميم كوجهة عالمية للفنون والتصميم والإبداع، حيث يعد الحي وجهة للمواهب الإبداعية الإقليمية والمحلية وهو موطن للعديد من العلامات المشهورة في قطاع الضيافة بالإضافة لامتلاكه أجندة غنية بفعاليات والمواسم والمهرجانات الثقافية.

منصات جاذبة

وقالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «نبحث بشكل مستمر عن المناسبات والمنصات الجاذبة للمواهب في منطقتنا ونمضي مع شركائنا في تقديم أنشطة وتجارب مبتكرة تعزز من سمعة دبي عالمياً كوجهة داعمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وأضافت:»تعد فنون الطهي جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والهوية، ويأتي تنظيم المهرجان انطلاقاً من دور حي دبي للتصميم المحوري في دعم مجالات الفنون والتصميم والثقافة وتسليط الضوء على المواهب«.

وتستوحي فعالية(بريك ذا بلوك) أجواءها من شوارع دبي وروح سكانها الشباب ممن يعيشون حياتهم بعقلية منطلقة وجريئة باحثين عن التشويق والتفرد والأصالة. وعلى الرغم من أنها تشبه الحفلات التقليدية، إلا أنَّ طابعها العام والأهم يتمحور حول كسر النمطية والحواجز التي تعيق الإبداع في المجتمعات.

وتتيح الفعالية للزوار تذوق مأكولات الشارع التي تُحضّرها مجموعة من المطاعم، التي تم اختيارها خصيصاً لتأخذ الزوار في رحلة لا تُنسى تتضمن العديد من الأطباق والنكهات المميزة، بدءاً من أصناف البرجر والبيتزا المُحضرة بلمسات خاصة، ووصولاً إلى الأطباق الآسيوية الشهية. وتتضمن قائمة المطاعم المشاركة بيريا تاكوس، وكافيه إيسان، وتشيكي، وفيفث فليفور، وهاي جوينت، وغيرها الكثير.

مزيج مميز

وتحيي مجموعة من أبرز منسقي الأغاني المحليين والإقليميين، من بينهم دي جي لويتيك، ودي جيز كابو، ونيدز، ودستزم، وباورز.إف إم، أمتع الحفلات الموسيقية التي تتضمن مزيجاً مميزاً من موسيقى الهيب هوب، والتراب العربي، واللو في، والأفرو بيتس، والتريب، والإندي. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الحية للفنانين المفضلين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فريك وساندرا ساهي ودايلر الذين يؤدون أشهر أغانيهم مباشرة على المسرح ليضفوا على الفعالية أجواء مميزة.