أسبوع دبي للموضة 2022 يختتم فعالياته بنجاح نوعي

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اختتم أسبوع دبي للموضة 2022 فعالياته في فندق كراون بلازا مارينا في دبي بنجاح كبير، وأقيمت خلاله مجموعة رائعة من عروض الأزياء الراقية قدمها مجموعة متميزة من مصممي الأزياء من مختلف دول العالم بحضور جماهيري كبير غصت بهم قاعة الفندق.

اليوم الأول

بدأ اليوم الأول بعرض العلامة التجارية للأختين رانيا- جينا، والذي قدم مع كثير من التفاني ليصل من يافا حاملاً حلم الوصول للسوق العالمي. والعرض الثاني كان مع العلامة البولندية - يو باي توكارسكا- والتي تمثل الجودة والراحة والعواطف والتي صممت خصيصاً للمرأة، وتميزت التصاميم بالرقة التي يمكن استشعارها عندما يلتف جسدك بالأوشحة الدافئة، مجموعات تتخطى الزمن، أصلية وفوق كل هذا أصيلة.

اليوم الثاني

بدأ اليوم الثاني من العروض مع عرض أكسسوارات الأطفال المميز تاي فاشن، حيث أنواعك المفضلة من الألعاب قد تحولت إلى أجمل الستايلات من الحقائب والمعاصم والجوارب والأحذية حيث ستأخذك هذه الأكسسوارات إلى مستوى جديد تماماً، وظهر الصغار بإطلالة جميلة حاملين حقائب الألعاب من تاي فاشن لتعيش مغامرة سريعة.

العرض الثاني كان من خلال مجموعة مصممة من طلاب كلية التصميم في الجامعة الأمريكية في الإمارات، حيث قدموا المجموعة المستدامة المجموعة الجاهزة للبس، والتي تم تصميمها من قبل طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات باستخدام أقمشة قطنية مستدامة.

العرض الختامي لليوم الثاني كان برفقة العلامة التجارية التشيلية المستدامة آنسي مينيوان والتي تحمل مجموعات تصاميم السهرات والتصاميم العادية، والتي تهدف لأخذ شكل الجسد، كامل المجموعة مصممة باستخدام المواد الطبيعية.

اليوم الثالث

بدأ اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة بمزج عراقة اللمسات اللبنانية- السورية، والتي قام المصمم السوري وائل جمال من خلالها بإضافات نوعية لعالم الأزياء من خلال تصاميم فساتين السهرة والحفلات الفخمة، والتي تحمل اسم العلامة التجارية «جيو دريس».

العرض الثاني كان للعلامة العالمية كوروث والذي صمم لتقوية النساء المستقلات وتمكينهن من أداء أعمالهن بمهنية عالية من خلال مساعدتهن على ترجمة قيمتهن الذاتية من خلال منتج فخم ومع ذلك بأسعار منافسة قابلة للشراء، وذلك لمساعدة النساء لاحتضان جمالهن وشغفهن ودعم إحساسهن بالثقة.