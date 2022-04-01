دبي.. محطة انطلاق دور الأزياء العالمية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد دبي محطة عالمية وهامة لدور الأزياء العالمية، التي تقوم بتصاميم راقية ومبتكرة ومفعمة بالأناقة والجمال، وفي السياق، قامت المصممة لورا بانيزا، في تأسيس دار أزياء «هارت» في دبي، والتي تعد من أرقى دور الأزياء الحديثة التي تستوحي إبداعاتها من عصر الباروك الجميل، إذ تتميز بمجموعة من التصاميم الأنيقة، التي تتميز بالإبداع والأناقة.

وتقدم الدار التصاميم الأنثوية والطبعات الخاطفة للأنظار، مثل التصاميم ذات طبعات والزهور، وتلك المزينة بالدانتيل والفساتين المزينة بنقوش الزهور، والتي تناسب مختلف موديلات الفساتين، سواء الكاجوال والسهرة لإطلالة رائعة لا مثيل لها، يطغى عليها التفرد في التصميم.

ما يميز تصاميم هارت، هو التصاميم اليدوية التي خصصت للمرأة القوية، والتي تعكس جمال المرأة وأنوثتها، فقد اعتمدت المصممة لورا، استخدام القماش الإيطالي ذي الجودة العالية والدانتيل السويسري، والتطريزات الراقية التي توحي بالأناقة والكلاسيكية في الفساتين الطويلة والتيورات العصرية المصنوعة من الكتان والحرير.