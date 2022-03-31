غزلان شرقاوي: دبي عاصمة الإبداع والتميز

المصدر: دبي- البيان

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أكدت غزلان شرقاوي أنها سعيدة بعودة الفعاليات إلى واجهة دبي، كونها عاصمة الإبداع والمبدعين والتميز، والإمارة التي باتت ملهمة، وترحب بكل المبدعين من شتى أنحاء العالم. شاركت غزلان شرقاوي بعدد من الفعاليات المقامة في دبي حالياً، حيث أبدت سعادتها بعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيدة بدور الإمارات ودبي في التخفيف من آثار الجائحة التي عمت العالم خلال الفترة الماضية.

وشاركت غزلان مؤخراً بحفل موركس دور بإطلالة متميزة، خطفت إليها الأنظار، وقد انضمت مؤخراً إلى التطبيق الأشهر حالياً ستارزلي STARZLY، الذي يضم مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي والغربي، حيث يقومون بتسجيل فيديوهات حسب طلب المعجبين، وعبّرت غزلان عن سعادتها بالانضمام إلى التطبيق عبر حسابها على الإنستغرام، وأنها ستكون أكثر من سعيدة بتلبية رغبات متابعيها، ومشاركتهم أفراحهم عبر ستارزلي.

ومن الجدير بالذكر، أن غزلان حصلت على لقب ملكة جمال العرب لسنة 2018، في حفل كبير أقيم في بيروت العاصمة اللبنانية، وعرض على قناة MTV، وهي كذلك خبيرة تجميل، وتعمل كعارضة أزياء.