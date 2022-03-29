7 علامات أزياء جديدة تنطلق من دبي إلى المنصات العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت in5 للتصميم، حاضنة الأعمال المتخصصة بتمكين المواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء، والتي تقع في حي دبي للتصميم، عن انطلاق مجموعة جديدة من العلامات التجارية للأزياء الجاهزة لنخبة من مصممي الأزياء الصاعدين والمبدعين، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى للمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

شركات ناشئة

وتنضم المجموعة الجديدة التي تشكل 7 علامات تجارية متخصصة في الأزياء الجاهزة إلى مجموعة كبرى ومتنوعة من الشركات الناشئة، التي تم تأسيسها في حاضنة in5 للتصميم ومختبرها للأزياء «Fashion Lab»، الذي يمتاز بتجهيزات وبنية تحتية متطورة، حيث يتلقى المصممون الدعم والتوجيه لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها في بيئة داعمة للابتكار.

وذلك تحت إشراف وقيادة فريق من المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في دور الأزياء الكبرى بهدف تمكينهم ومساعدتهم من تحويل أفكارهم المتميزة إلى مشاريع ناجحة تجارياً. وتضم العلامات التجارية للأزياء الجاهزة «غوريلا رولز» المتخصصة في تصميم وإنتاج الملابس الرياضية والأكسسوارات الضرورية للـ«جوجيتسو» .

بالإضافة إلى تشكيلة عصرية من الأزياء الرياضية ذات الجودة والمواصفات العالية، التي تحمل شعار الغوريلا والمناسبة للرجال والسيدات، وعلامة «Doppelgänge» التجارية المستوحاة بالكامل من الجيل «زد» Gen-Z.

والتي تقدم أزياء عصرية مميزة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى «Úchè من Amber» ذات التصاميم المبتكرة والمناسبة للرجال والسيدات، وعلامة «مانيل فاشون» التي أصبحت تصاميمها الخيار المفضل لمشاهير الإعلام العربي والعالمي.

حيث تضم مجموعاتها أزياء أنيقة مستوحاة من التقاليد اليونانية. كما تضم مجموعة العلامات التجارية الجديدة «ألاود» العلامة المصممة لدمج حلول التكنولوجيا ومفاهيم الاستدامة مع صيحات الموضة صديقة للبيئة، وبوتيك «مارثا فاضل»، الذي يحاكي متطلبات المرأة العصرية من خلال باقة من الأزياء المناسبة لمختلف المناسبات، والتي ظهر بعضها في فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، بالإضافة إلى علامة «هيبيلا»، التي تقدم مجموعة واسعة من الأزياء المناسبة للثقافات الغربية والعربية.