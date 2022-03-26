«أسبوع الموضة في الشرق الأوسط» في مدينة دبي للإعلام

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «بي إل إم»، خبراء التقنية والتصميم، أسبوع الموضة الأول في الشرق الأوسط ابتداءً من اليوم وحتى 29 مارس الجاري في مدينة دبي للإعلام لعرض إبداعات 120 من مصممي الأزياء تختال بها 40 عارضة أزياء عالمية.

ينطلق الحدث بحفل عشاء يحضره 100 ضيف ومشارك في الحدث الذي يستمر لمدة 4 أيام من عروض الأزياء ونقاشات الموضة المستدامة واجتماعات تطوير وتسريع الأعمال لخلق تجربة تعكس روح دبي، حيث الفخامة هي الطبيعة الثانية، والإلهام هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المدينة، فضلاً عن التركيز على اتباع سبل الاستدامة في جميع المجالات.

ويعلق سايمون جيه لو جاتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء في الشرق الأوسط: تسعدنا الشراكة مع «بي إل إم»، ونتطلع إلى حدث لا يُنسى، من خلال عملية تسجيل رقمية وواعية بيئياً، حيث وفرت «بي إل إم» نظاماً متكاملاً ذكياً يتماشى مع التركيز على قيمة الاستدامة، يشمل دعوات مستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إسهام «بي إل إم» في تقنيات وتصميم الحدث وتقديم العلامات التجارية البرتغالية الراقية للترويج لها في سوق الشرق الأوسط.

شراكة

وعلق بيدرو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إم» قائلاً: «العلامات التجارية البرتغالية على استعداد لتنمية أعمالها في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، والآن بالتأكيد هو الوقت الأنسب لاتخاذ الخطوة المناسبة وتحقيق مكانة متميزة لها. لقد نجحت ذراع «بي إل إم» لتسريع الأعمال وجذب الاستثمارات في دعم العلامات التجارية ومساعدتها على الانتشار على مدى عقود في عدة مناطق جغرافية حول العالم، وبالتالي أدى وجودنا في الإمارات العربية المتحدة إلى تلقي العديد من الطلبات لفتح وحدة تسريع الأعمال، تركز على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ونسعد بالشراكة مع أسبوع الموضة لما يمثله من منصة للمزيد من بدء الشراكات وتبادل الأفكار».

وقالت جوانا دي ألميدا، مسؤولة فتح أسواق جديدة في «بي إل إم غلوبال»: تتمثل رؤيتنا هنا في إنشاء بيئة للنمو المستدام للعلامات التجارية المتميزة في الشرق الأوسط، من خلال استثمار خبراتنا في تقنيات وتصاميم الفعاليات، ونؤمن أن الاستدامة والابتكار هما عنصران أساسيان في استراتيجيتنا.

وأما بايال كشاتريا سيري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في أسبوع الموضة في الشرق الأوسط، فقالت: نقدر شراكتنا مع «بي إل إم» وخبراتهم التي تصل إلى 45 عاماً في مجال تكنولوجيا مساحات العرض وتصميم الفعاليات المميزة، حيث شاركوا رؤيتنا لإنشاء حدث مستدام مع دعوات رقمية عصرية وجعلها تنبض بالحياة.