أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات ينطلق اليوم في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق اليوم فعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات الذي ينظم بشراكة استراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ويستمر حتى 28 مارس الجاري بمشاركة واسعة لأبرز المصممين من مختلف أرجاء العالم، ليقدم لمتابعي الموضة والمهتمين أكثر من 28 عرضاً من تشكيلات خريف وشتاء 2023-2022.

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «سعداء بإطلاق المصممين لتشكيلات خريف وشتاء 2022-2023 من منصة أسبوع الموضة العربي في حي دبي للتصميم، التي تطلع جماهير الموضة حول العالم على أبرز خطوط الأزياء الراقية والملابس الجاهزة للسيدات».

وأضافت البستكي: «ماضون بتعاوننا مع مجلس الأزياء العربي من أجل تحقيق النمو المستدام لصناعة الأزياء في منطقتنا التي تدخل مرحلة جديدة من التأثير على صناعة الأزياء عالمياً، ونتطلع لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في إيصال المنتوج الإبداعي في هذا المجال إلى قاعدة جماهيرية أوسع، حيث نسعى باستمرار لتمكين مجتمعنا الإبداعي المتنوع وتشجيع التعاون والابتكار وإعادة التفكير في المعتاد، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء».

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «إن تسمية أماني أسيبي سفيرة المجلس لـ Curvy هي رسالة واضحة لالتزامنا طويل الأمد واستعداد منطقتنا للابتكار وأخذ المبادرة وقيادة مستقبل الصناعة الإبداعية».

وقالت العارضة والممثلة والمخرجة الوثائقية فريدة خلفة: «التنوع حقيقة، وأماني جزء منه». ومن جانبها قالت أماني أسيبي: «أشعر بالفخر، فهذه خطوة كبيرة لتقدير كل امرأة، وهي مجرد علامة فارقة أولى نحو حقبة جديدة لصناعات الأزياء لتحديث المعايير بجرأة وجعلها أكثر شمولية من أجل كل امرأة. مع لقبي الجديد، أعمل على أن أكون نموذجاً يحتذى به للثقة بالنفس».