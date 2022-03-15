أسبوع الموضة في سيئول.. أول فعالية آسيوية من نوعها تقدم على اليوتيوب

المصدر: يونهاب

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قالت حكومة مدينة سيئول أمس الاثنين إن أسبوع الموضة في سيئول، الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع، سيعرض على منصة الموضة والجمال العالمية على موقع يوتيوب كأول فعالية آسيوية من نوعها.

يعد أسبوع الموضة في سيئول، الذي تنظمه حكومة مدينة سيئول، أكبر حدث موضة في كوريا الجنوبية، وهو يقام في كل مارس وأكتوبر، بالإضافة إلى سلسلة فعاليات نصف سنوية لأسابيع الموضة العالمية.

سيبدأ المهرجان اعتبارا من الجمعة المقبلة حتى يوم 23 مارس عبر الإنترنت وبشكل مباشر في متحف سيئول للفنون الحرفية في قلب العاصمة ليعكس اتجاهات الموضة لفصلي الخريف والشتاء المقبلين.

سيتم بث فيلم أزياء تم تسجيله مسبقا وعقد عرض أزياء، للمرة الأولى في 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وسيتم بثه على القناة الرسمية للمهرجان على اليوتيوب (https://www.youtube.com/c/SFW_official).

تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها قناة يوتيوب للموضة والجمال، التي يبلغ عدد المشتركين بها 1.48 مليون، مع مهرجان الموضة لسيئول لنشر محتوى الحدث، حيث تغطي القناة بشكل أساسي فعاليات أسبوع الموضة الأربعة الرئيسية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

وقال ديريك بلاسبيرج، مدير قناة الموضة والجمال على اليوتيوب، إن "YouTube.com/Fashion هي الوجهة الأولى لمحتوى الأناقة في جميع أنحاء العالم، وعرض مجموعة الأزياء الكورية على القناة جنبا إلى جنب مع مجموعات نيويورك ولندن وبيلانو وباريس دليل على شعبيتها المتزايدة"، وأضاف أن القناة متحمسة لتقديم مصممين جدد من كوريا إلى عشاق الأناقة العالميين.

وقال بارك ديه-وو، المسؤول في حكومة العاصمة، إن حكومة سيئول ستعمل على تطوير مكانة فعالية أسبوع الموضة في سيئول من خلال التعاون مع اليوتيوب.