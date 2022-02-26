أسبوع الموضة يستضيف البروفيسور جيمي شو

المصدر: (دبي - البيان)

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بعد النجاح المذهل الذي حققه حفل اختتام فعاليات «أسبوع الموضة في الشرق الأوسط» في ديسمبر الماضي من عام 2021، من المقرر الآن أن يستضيف خلال حفلهِ الافتتاحي البروفيسور جيمي شو، وذلك في الفترة من 26 إلى 30 مارس المقبل في دبي المتألقة.

ستقام مجموعة الفعاليات الفخمة لعروض التصاميم والأزياء الراقية على مدار خمسة أيام مميزة في قلب المدينة، ضمن جدول الأعمال المزدحم لمدينة دبي للإعلام. وسيستضيف الحدث الأبرز من نوعهِ أتيليه كوتور من قبل الأسطورة العالمي الذي يحظى بإعجاب الجميع البروفيسور جيمي تشو أوبي.

والذي سيقوم ببدء البرنامج شخصياً، إضافة إلى مشاركة نُخبه رائعة من المصممين المحليين والعالميين لاستعراض تصاميم الأزياء الراقية، والذي تم تنظيم فعالياته بشكل يتماشى مع جهود دبي الواسعة لدعم مختلف القطاعات في مرحلة ما بعد الوباء العالمي، ورؤيتها الرشيدة الهادفة إلى دعم المواهب في مختلف المجالات ومنها الأزياء وكذلك الاقتصاد الإبداعي.

وعلّق البروفيسور شو على مشاركته في أسبوع الموضة بقوله: «بعد هذه الفترة الطويلة لمرحلة ما بعد الوباء العالمي، تمكنا أخيراً من الاجتماع مرة أخرى في أسبوع الموضة في الشرق الأوسط، أنا سعيد وفخور بأن أكون جزءاً من هذه النسخة الافتتاحية لأسبوع الموضة في الشرق الأوسط في دبي، بعد حفل الاختتام المذهل الذي أقيم في ديسمبر الماضي من عام 2021.

إن شعوري بالأمل أصبح أقوى من أي وقت مضى، ولا يسعني الانتظار لالتقي بكم جميعاً من أجل استعراض مجموعة أزياء وتصاميم أتيليه كوتور التي قمنا بإنشائها مع مجموعة من العملاء المميزين في المنطقة، والتي سيتم عرضها لأول مرة خلال أسبوع الموضة في الشرق الأوسط في دبي».