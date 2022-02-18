دبي تنسج لوحات تناغم تقاليد الطهي والضيافة العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تلبي دبي رغبات قاطنيها الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم، وهذا يتجلى عبر طاولات الطعام التي يجتمع عليها أشخاص من مختلف الجنسيات ويتناولون أطعمة من عدة مطابخ عالمية. وتتسابق العديد من العلامات التجارية لفتح مطاعم ووجهات ترفيهية تنتشر في مختلف أماكن دبي، مقدمة تجارب وأكلات تنتمي لمختلف حضارات العالم.

وجهة جديدة

وفي هذا السياق، افتتح مطعم تورنو سوبيتو، المطعم الإيطالي الراقي في فندق دبليو دبي النخلة، وجهة شاطئية جديدة باسم «ليدو باي تورنو سوبيتو»، تتميز بأجواء راقية.

ويستقبل أول مطاعم الشيف ماسيمو بوتورا خارج إيطاليا ضيوفه في الشاطئ البانورامي الذي يحمل طابع الريفييرا الإيطالية في قلب جزيرة النخلة. ويقدم لرواده فرصة الاستمتاع بالأجواء الجميلة بفضل مجموعة من المقصورات الشاطئية والمقاعد المريحة التي يمكن للضيوف الاختيار من بينها، وقائمة مبتكرة من المشروبات والأطباق التي تضم عدداً من ألذ الأطباق الإيطالية.

يمكن الدخول إلى ليدو باي تورنو سوبيتو، الذي يستوحي أجواءه من إيطاليا في الستينيات، حيث يستمتع الضيوف بقائمة الطعام والأطباق المستوحاة من شمال وجنوب إيطاليا، ومنها سلطة مودرن الشهيرة لدى تورنو سوبيتو، وطبق روك لوبستر رول، بيادينا أون ذا بيتش، لازانيا أل راجو أو بيتزا مارينارا.

وجهة اجتماعية

كما أعلن مطعم ريبابلك، الوجهة الاجتماعية الجديدة النابضة بالألوان في مدينة دبي، عن افتتاح أبوابه في فندق دبل تري باي هيلتون - الخليج التجاري. ويوفر المطعم الجديد لضيوفه تجربة اجتماعية استثنائية تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات وتناول ألذ المشروبات وأشهى أطباق الشارع الهندي الطازجة بلمسة عصرية فريدة من نوعها، إلى جانب إطلالة التراس الجذابة على برج خليفة.

وعمل الشيف ناغبوشان على إعادة ابتكار أشهى المأكولات الشعبية الهندية، لتشكيل قائمة من الأطباق التشاركية التي تقدم للضيوف مزيجاً فريداً من نكهات الشارع الهندي الفريدة، من أحمد آباد إلى أمريتسار، ومن كلكتا إلى كوتشي. ويقدم المطعم باقةً عصرية من الوجبات الهندية الخفيفة والغنية بالنكهات القوية.

وينفرد المطعم بتصميم داخلي لافت مستوحى من الطراز الهندي والجنوب آسيوي، حيث تستقبل الضيوفَ عربةُ توك-توك عند المدخل، وتتدلى من السقف العديد من القناديل والمظلات المزخرفة، فيما تنتشر الأساور التقليدية في مختلف أرجاء الوجهة، ويغلب طابع فنون البوب المميزة والطراز الهندي الأصلي على ركن المشروبات الفاخر. وتسهم اللمسات الجمالية النابضة بالألوان والحياة في جعل مطعم ريبابلك وجهة مثالية لالتقاط الصور المميزة، في أجواء مفعمة بالمتعة والموسيقى، حيث يقدم منسق الأغاني المقيم مزيجاً من الأنغام الهندية الشهيرة وأغاني البوب الشائعة.

أطلقت ستريت دايفرغنز، التي تعد من أحدث وجهات الترفيه وتناول الطعام في دبي، سلسلة جديدة من الأمسيات الفاخرة لتجمع الأشخاص من مختلف العالم على مدار الأسبوع.

وتدعو الوجهة المستوحاة من مفهوم المسارح الحضرية المتنوعة في قلب سوق مدينة جميرا الزوار للاستفادة من العروض الرائعة، بما فيها الأمسيات المخصصة لتقديم الجبنة وأمسية السيدات وقوائم الطعام المحددة.