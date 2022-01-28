التقنيات الرقمية في صناعة الموضة محور الأسبوع العربي لأزياء الرجال بدبي

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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تنطلق، اليوم، النسخة الثالثة من فعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في نسخته الثالثة على مستوى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تأتي بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، وبدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتستمر فعاليات الأسبوع حتى الأحد (30 يناير الجاري)، وبمشاركة أكثر من 15 مصمماً بارزاً من مختلف أرجاء العالم، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

دمج التقنيات

تركّز النسخة الثالثة من أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال على تأثير التكنولوجيا على الأزياء الرجالية المتجهة نحو دمج التقنيات الرقمية في تصميم صناعة الأزياء، ولا سيما التقنيات ذات الصلة بالتقدم التكنولوجي، حيث يدمج المصمم الأمريكي آشر ليفين بين التقنيات المتطورة الجامعة للموضة وتطبيقات العلوم، من أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الإضاءة، إلى جانب المنتجات المبتكرة المصنوعة من الجلد والأزياء الافتراضية. وسيتمكن الجمهور من تجربة تصاميم ليفين المستخدمة للتقنيات الرقمية من خلال تطبيق ذكي، وتجربة أزياء افتراضية مع استكشاف نماذج أزياء رقمية جديدة من خلال (NFTs).

كما سيحدث المتجر المحلي (FLTRD)، الذي يضم مصممين ناشئين وموهوبين، إضافة نوعية في نمط الأعمال في صناعة الأزياء، عبر استضافة معرض (شاهدْ الآن؛ اشترِ الآن) (See-Now; Buy Now) في حي دبي للتصميم، لتمكين عشاق الموضة من شراء الأزياء الجاهزة، التي تستعرضها الفعالية من مجموعة خريف وشتاء 2022/‏‏ 2023 وستكون نافذة البيع متاحة في الحي حتى 1 فبراير.

عرض الافتتاح

ستشهد عرض الافتتاح مشاركة المصمم العالمي المقيم في دبي أماتو، وكذلك المصمم أنومالوس، إلى جانب المصمم ميسون دو ميك من لبنان، وسيتمّ بثّ العروض مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصفحات ميتا، بالإضافة لتقديم العروض على الشاشات الرقمية ضخمة موزعة في حي دبي للتصميم. كما ستشهد أمسية غد (29 يناير) عروضاً مثيرة لأسماء إقليمية معروفة مثل المصمم العالمي الفلبيني مايكل سينكو وأحمد عامر وزيد فاروقي، إلى جانب فاليت ستوديو من فرنسا، وآشر ليفين من أمريكا، أما ليلة الختام فستقدّم تشكيلة متنوعة من إيمرجنسي روم وتاجويل من لبنان، و(Rag) و(Zardouz) و(B Hype) من أمريكا.

ويشارك في عروض أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال مصممون محليون من أبرز الأسماء، التي اتخذت من حي دبي للتصميم مقراً لدورها، بالإضافة إلى مصممين عالميين وإقليميين من المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة والأردن ولبنان والعراق وليبيا. وستُقام العروض بصيغة حضورية لأول مرة في حي دبي للتصميم من الساعة 6 مساء إلى 10 مساء، كما سيتاح للجمهور من جميع أنحاء العالم متابعة فعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال عبر الإنترنت.

ملتقي إبداعي

وتعليقاً على الحدث، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «شهدت صناعة الأزياء تطوراً ملحوظاً ومدخلات جديدة مواكبة للتغيرات التي نعيشها، ومن هذا المنطلق، يسعدنا إطلاق النسخة الثالثة من أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في حي دبي للتصميم، حيث ستقدم لمجتمع الإبداع والمهتمين بمجالات التصميم والأزياء أحدث خطوط الموضة وتصاميم الأزياء المبتكرة، بما يضيف زخماً إلى هذه الصناعة الإبداعية في دبي».

وأضافت البستجي: «ماضون قدماً بالتعاون مع شركائنا في مجلس الأزياء العربي من أجل تمكين المجتمع الإبداعي، بما في ذلك الشركات المحلية والدولية وتوفير المنصات الداعمة للمصممين والموهوبين الناشئين مثل أسبوع الموضة العربي».

وفي هذا الإطار، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «إن أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال هو شهادة على التزامنا المشترك مع حي دبي للتصميم لدفع الاقتصاد الإبداعي في المنطقة إلى الأمام».