أسبوع الموضة 2021 يختتم فعالياته في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات أسبوع الموضة 2021 في دبي، الحدث الأبرز من نوعه الذي جمع بين نخبة من المصممين المحليين والإقليميين لاستعراض تصاميم الأزياء الراقية ودعم المواهب الناشئة، وأقيم الحدث الرائد بتنظيم «سوبريم إيفينتس» التي ركزت في فعاليات هذا العام على تقديم فرصة تعزيز أعمال المواهب العاملة في صناعة الملابس والناشئة في هذا المجال.

نخبة

وجمع الحدث هذا العام نخبة من المصممين المبدعين مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة، كما أسهم في دعم هذا المجال وخاصة في مرحلة ما بعد الوباء العالمي وكذلك أعمال القطاعات ذات الصلة، من خلال تقديم منصة مثالية للمصممين لاستعراض أحدث تصاميم الأزياء وأيضاً تمهيد الطريق للخريجين الجدد في هذا المجال لعرض مواهبهم الناشئة. وعلق سيف علي خان من سوبريم إيفنتس: يسعدنا النجاح الذي شهدته نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في مجال الأزياء بالمنطقة، ولقد عملنا على تنظيم فعالياته بشكل يتماشى مع جهود دبي الواسعة لدعم مختلف القطاعات في مرحلة ما بعد الوباء العالمي، ورؤيتها الرشيدة الهادفة إلى دعم المواهب الناشئة في مختلف المجالات ومنها الأزياء وكذلك الاقتصاد الإبداعي. وشملت قائمة المصممين الذين شاركوا في الحدث الرائد هذا العام، المصممة لارا التي عرضت مجموعة تصاميم خالدة تغطي أنماطاً مختلفة من أجيال مختلفة، وتسليط الضوء على كل حقبة بظلال وأسلوب ملابس مختلف، وقد أطلقت لارا مجموعتها الأولى، احتفالاً بالفردية. والمصمم نعمان أنصاري الذي أطلق مجموعة أزياء «The Secret Courtyard» التي تعكس الإبداع مع لمسة من البريق اللامع، استعدت المجموعة بشكل مثالي لموسم الأعياد المقبل.

حرفية

المصمم نيفيديتا كوتور قدم مجموعة أزياء تجسد اختيار الألوان المبهج، والبناء التفصيلي والعناية المرئية الممنوحة لأدق غرزة. والمصمم بنهود عرض مجموعة «بنهود» (Benhode)الرائعة التي تعكس لقاء الفن بالواقع المعزز والتي تتميز بدقة التصميم والحرفية فتمتزج الخياطة الكلاسيكية والملمس معاً واستخدام المصمم للأقمشة المستدامة لتعكس مجموعة تصاميم أزياء «مبتكرة وملهمة». أما المصمم أماتو من فورن وان فقد كان استعراض مجموعته مثالياً لعرض ختامي لأسبوع الموضة 2021، إذ جاءت بتصاميم جريئة تجمع بين الأسلوب الراقي والدراما، وبأسلوب فريد من نوعه قدم الطباعة الزرقاء للأزياء الراقية في الإمارات العربية المتحدة، واحتفاءً بالمرأة من خلال تصاميم مجموعته كانت الصور الظلية أنيقة وحسية، ولكنها قوية مع حافة متمردة. وقال سيف علي خان، منتج أسبوع الموضة 2021: فخورون بأن نكون جزءاً من الإبداع في دبي، ونعمل على تعزيز قطاع الأزياء والموضة، وسيواصل فريق العمل في سوبريم إيفنتس جهوده لدعم أعمال المصممين الإبداعية ومجال الموضة في المنطقة.