«أسبوع الموضة» في دبي يستعرض أحدث الصيحات

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل في دبي فعاليات أسبوع الموضة 2021 حتى اليوم (18 ديسمبر الجاري)، حيث يستعرض الحدث تشكيلة أزياء نسائية ورجالية من أحدث صيحات الموضة، ويشارك في فعاليات هذا العام مجموعة من المصممين المحليين والعالميين، لتسليط الضوء على تصاميم راقية من الأزياء العصرية خلال الفعاليات في (آي إم جي عالم من المغامرات)، وتقام نسخة هذا العام من الحدث الرائع تحت شعار «عروض الأزياء بلمسة من التجربة المسرحية».

وتشمل قائمة المصممين المشاركين في الحدث المميز، بيت الاكات - House Of Ikat الذي يستعرض تشكيلة من الأزياء من تراث الإمارات والأوزبكي الغني والتي تتميز بالأنوثة والرقي، مع استخدام الحرير ولمسة من القطن والمكونات الثابتة، بجانب الأزياء المصممة بالطباعة اليدوية بلون غامق ما يجعل كل تصميم فريداً من نوعه وإصداراً أصلياً محدوداً.

كما يستعرض المصممون من المواهب الإماراتية في أتيليه زهرة - Atelier Zuhra مجموعة Rebirth، وهي تشكيلة تتمتع بالجودة والأناقة العالية وتتميز بالألوان الجذابة التي تستقطب الأنظار من الزمرد الأخضر، الفوشيا المنحلة والأصفر الرومانسي وكلها مستوحاة من جمال أعماق المحيط، وتحمل المجموعة رؤية المؤسسين المتمثلة في غرس الطابع المحلي التي تجعل كل امرأة تشعر بالأناقة والراحة، وتعكس الرؤية الواعدة لمركز الأزياء الإماراتي يقدم التصاميم المحلية العصرية.

تصاميم

مجموعة تصاميم للرجال جريئة رائعة ومجموعة Victor Closet، حيث يقدم فيكتور كلوزيت - تشكيلة واسعة من الخيارات العصرية وتعتبر كل قطعة علامة مميزة تعكس روح العلامة التجارية الراقية، ويمكن اعتبار كل قطعة من الملابس على أنها خيار أسلوب أناقة مستقل قد تم استخدام أفضل المواد عالية الجودة لإنتاجه.

فضلاً عن ذلك، يستعرض أنجيلو إستارا - Angelo Estara تصاميم مستوحاة من الكلاسيكيات تعكس فخامة التراث الروسي بمجموعة من الأزياء الراقية، مستخدم في إنتاجها القماش المطرز ودانتيلا الفرنسية والتول الشفاف، مع لمسة جريئة، وتشكيل فريد للصور الظلية في منتصف القرن العشرين.

وتتضمن مجموعة نخبة المصممين الرواد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا المشاركين في الحدث: ربيع زد وأميرة أهلي (بيت IKAT)، أنجيلو إستيرا، فاروين مروح، بهنودي، أتيليه زهرة، نيفيدا سابو، روكي إس، فيكتور كلوزيت، ليماك من كامل، لارا فاشون، محمد نعمان أنصاري، سمو هينا حسين وأماتو من فورن ون.