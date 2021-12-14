موسم الموضة في دبي قصص جمالية وألوان عالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد فعالية موسم الموضة - خريف وشتاء 2021 - 2022، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نجاحاً لافتاً، حيث تسلط الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات التي شهدها الموسم منذ انطلاقه، مما يضمن للمقيمين والزوار تجربة تسوق رائعة تلبي متطلباتهم وتوقعاتهم.

وشهد هذا الموسم إطلاق مجموعة مذهلة من العروض الترويجية إضافة لمشاركة أهم العلامات الرائدة في عالم الأزياء بتقديم أفضل العروض والأنشطة، بما فيها إطلاق مجموعة حصرية من متاجر التجزئة المؤقتة ومجموعات مصممة بإلهام من التاريخ الغني لدولة الإمارات، إضافةً إلى العديد من الفعاليات والعروض الأخرى التي تلبي تطلعات خبراء وعشاق الموضة على حدٍّ سواء.

حفل خاص

ومن أهم الأحداث التي شهدتها دورة هذا الموسم إطلاق دار الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا، الشهيرة بتصاميمها المصنوعة من جلد انترشياتو وتشكيلتها الجديدة في متجر ليفل شوز الذي يضم مجموعة من القطع التي صممها المبدع الأمريكي دانيال جوردون.

وأقامت كلّ من علامة شانيل وجورجيو أرماني في دبي عروض أزياء حصرية مخصصة لأصحاب الدعوات فقط، حيث أحيا المغني جون لجند حفلاً خاصاً بعد انتهاء عرض مجموعة شانيل، فيما أبدعت فرقة كولدبلاي بتقديم أداء رائع في حفل جورجيو أرماني، ليشهد موسم الخريف والشتاء بذلك اثنتين من أبرز الفعاليات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها لمتابعيها عبر بث مباشر.

أمسية مميزة

واستضافت علامة هيرميس فعالية رفيعة المستوى يومي 17 و18 نوفمبر الماضي، إلى جانب حضور عددٍ من الشخصيات المرموقة، حيث امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من الأمسية المميزة التي أقامتها الدار الراقية.

في حين استضافت علامة تيفاني أند كو معرضاً حصرياً لأصحاب الدعوات فقط، قدمت من خلاله مجموعتها بلو بوك وذلك من 17 وحتى 23 نوفمبر، كما أقامت العلامة حفل عشاء فاخراً بعد انتهاء المعرض.

ومن الأحداث التي استضافها موسم الموضة الحالي عودة أسبوع دبي للساعات في مركز دبي المالي العالمي.

حيث جمعت الفعالية المميزة التي تُقام كل عامين عشاق الساعات الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، وأتاحت لهم الفرصة لمشاهدة أحدث الصيحات والقطع الرائجة في قطاع صناعة الساعات واستكشاف المزيد حول توجهات هذا القطاع. وحضر الفعالية عدد من المتحدثين، وتبادلوا مختلف المعارف والخبرات في مجال هذه الصناعة الفاخرة.

كما أطلقت علامة بوما المتخصصة بأزياء الشارع مجموعتي إنفيوز وكروز رايدر، في حين أطلقت بلومينغديلز تشكيلة الخريف والشتاء في متجرها بدبي مول. وقدم متجر أنجلز في فندق أتلانتس النخلة تشكيلته الجديدة من أزياء الأطفال من علامة فندي الراقية.

تشكيلة رائعة

ويستضيف مطعم ناموس الشاطئي في منتجع فورسيزونز دبي متجراً مؤقتاً وفريداً من نوعه من تصميم علامة ديور، ويستمر حتى مارس 2022. وتم ابتكار المتجر الأول من نوعه في المنطقة، باستخدام تصاميم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الفخار المحلي. كما احتضن سيتي سنتر مردف معرض مردف ستايل ستيشن للجمال والأناقة الذي استمر لمدة خمسة أيام من 27 وحتى 31 أكتوبر.