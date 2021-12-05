عائشة الشامسي: العباءة الإماراتية محط اهتمام الجميع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية عائشة الشامسي عضو مجلس الإدارة بنادي الإمارات الدولي للأعمال وصاحبة العلامة التجارية «سبع سنابل هوت كوتور»، أن العباءة الإماراتية أصبحت محط اهتمام الجميع، وبدأت الشامسي طريقها في عالم الأزياء من عاصمة الضباب لندن بأول عرض أزياء بتشجيع ودعم من والدتها ووالدها، ومن خلال دراستها حددت الفئة المستهدفة فعشقها للتصاميم الفخمة عالية الجودة حدد لها جمهورها من محبي المجموعة الملكية التي تحتوي على أغلى أنواع الأقمشة والمعشقة بالأحجار الكريمة والجلود الطبيعية كجلد البايتون وجلد الكروكودايل، وتتميز مجموعاتها بتصاميمها المبتكرة. وتتلقى عائشة دعم وتشجيع الدكتورة الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال كونها عضو مجلس الإدارة بنادي الإمارات الدولي كما أنها من ضمن زبائنها المهمين.



تصاميم ملكية



وتنشط المصممة عائشة في تصميم العباءات والفساتين والقفاطين وتقدم تصاميم ملكية فاخرة بأفكار ابتكارية وعصرية تمثل المرأة القوية والجريئة والحالمة مصنوعة بحرفية ودقة عالية، مستخدمة أقمشة حصرية تم تصنيعها على أيدي حرفيين في مشغل سبع سنابل هوت كوتور.

وتستمتع المصممة في كونها تبدع عكس التيار وتحب التميز، وتقول: نحن نمشي على نهج قيادتنا ونسعى لنيل الرقم واحد في كل المجالات، أسعى للابتكار لعمل شيء مختلف عن الجميع، لأني أعشق رؤية البريق في أعين الناس.

وتستخدم المصممة أقمشة بجودة عالية مثل الدانتيل والاورجنزا والحرير والمخمل الحرير والأقمشة الحصرية، والتي قامت أيدي مختصين وخبرات عالية في مشغل سبع سنابل هوت كوتور بتطريزها يدوياً وتطعيمها بالأحجار الكريمة، كالزمرد والياقوت، واللؤلؤ والجلود الطبيعية كجلد البايتون والكروكودايل والفرو الطبيعي والكريستال السوارافسكي.



منافذ الترويج



وعن طرق الترويج التي تتبعها تقول المصممة: اتبع جميع المنافذ للترويج لأزيائي سواء زبائن سبع سنابل هوت كوتور من الأسر الحاكمة في الخليج والطبقة المخملية، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسيلة اليومية للترويج التي تعتبر الأقوى في عصر التكنولوجيا بالذات.

كذلك من خلال العلاقات والأصدقاء والبلوغرز والمشاهير والصحافة التقليدية ومن خلال مشاركتي بأهم وأرقى المعارض في دولة الإمارات مثل مشاركتي في معرض فندق فيرساتشي ومعرض فندق بولغاري وغيرها من المعارض الراقية.

وتلقى مشاركات عائشة الشامسي في المعارض إقبالاً كبيراً، حيث يزورها كبار الشخصيات من الشيوخ والشيخات وسيدات الأعمال والمشاهير والإعلاميين، حيث تقدم في كل معرض مجموعة جديدة بتصاميم فريدة ومتفردة ليزيد حماس الحضور، وتعتبر عائشة من الأشخاص المؤثرين في التوجه العام في عالم الأزياء سواء عباءة أم فساتين أم قفاطين، حيث تقضي أسابيع في المعمل وتبذل جهدها لترضي جميع الأذواق.



محط اهتمام



وعن رأيها بالعباءة الإماراتية تقول الشامسي: أصبحت العباءة الإماراتية محط اهتمام الجميع، والتي اعتبرها كافائين الأزياء، حيث من يتعود على ارتدائها لا يستطيع الخروج من دونها، فهي قيمة مضافة تزيد من فخامة الإطلالة.

وأنا لست ضد الشكل التقليدي فنحن في أزياء «سبع سنابل هوت كوتور» نرضي جميع الأذواق، وأنا أعشق جميع التوجهات في الأزياء التقليدي والغربي والعصري وكل الطرازات.

وعن طموحاتها تقول عائشة أتمنى أن أشارك بأزيائي على منصات يجتمع فيها أشهر مصممي العالم، وأتمنى أن أنال شرف المشاركة في أكبر وأقوى حدث في العالم إكسبو 2020 بدبي بعرض أزيائي في منصة الوصل بحضور الشيوخ وأصحاب المعالي والشخصيات المهمة.