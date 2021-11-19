أسبوع الموضة العالمي يختتم فعالياته في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتم أسبوع الموضة العالمي في دبي، بالتعاون مع The Opulence Events LLC فعالياته بنجاح كبير، بعد أن بدأ 11 الجاري، مع حفل عشاء الافتتاح الحصري الذي شهده حضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة سارة بنت المنتصر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، والشيخ الدكتور عبيد بن سهيل آل مكتوم، وتوماس زالسكي، وحشد من المشاهير.

وشهد أسبوع الموضة العالمي في دبي، الموسم الثاني عشر لربيع وصيف 2022، مصممون إقليميون وعالميون رفيعو المستوى من الإمارات، وبولندا، والفلبين، والكويت، وبلغاريا، وتركيا، وإندونيسيا، وسوريا، ومنغوليا، وموريشيوس، ورومانيا وغيرها.

وتم دعم أسبوع الموضة العالمي هذا الموسم من قبل غاليري لافاييت باريس وتلفزيون الفاشن وصالة إيريس الفاخرة ومجوهرات سلطان والسياحة الفرنسية والسياحة المنغولية وغيرها. استقبل الحدث الذي استمر لمدة أسبوع أكثر من 5000 من عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم الذين اتحدوا في دبي للاحتفال بمجموعة ربيع وصيف 2022.

وقالت المؤسس والمدير العام لأسبوع الموضة العالمي شيريل دياز: فعلنا ذلك مرة أخرى. كل الشكر لله تعالى لمنحي الطاقة لتقديم مثل هذا العرض. وأعربت عن أن كل من حضر العرض هنأها على هذا الإنجاز الكبير. وقالت إن المسؤولية الآن أصبحت أكثر بعد هذا الإنجاز الهائل، وتابعت مبتسمة: سأعود إلى العمل بعد يومينز

حرف يدوية

افتتحت Jab Petelicka العلامة التجارية من بولندا، الموسم باهتمام كبير بالحرف اليدوية والمطرزات التي تجسد العلامة التجارية. وكانت فساتين السهرة والبدلات الرسمية من أكثر التصاميم تميزًا على منصة العرض.

وجلبت تانيا كوستا من بلغاريا ومقرها الكويت مجموعتها الاستثنائية من القبعات المصنوعة يدويًا، وكانت مسرورة لتقديم مجموعتها في الموسم 12 من أسبوع الموضة العالمي.

وعرضت Noza Nova علامتها البولندية وقدمت مجموعة مستدامة، الأمر الذي جذب انتباه الجمهور بشكل استثنائي.

وعرضت Raid من جزر المالديف مجموعتهم المستوحاة من حضارتهم لإظهار ثقافتهم للعالم. وذكرت في مقابلتها أنها حضرت العديد من العروض الكبيرة في العالم لكنها لم تر مثل هذا الحدث المنظم من قبل، مع حضور العديد من الشخصيات البارزة، وذكرت أيضًا أن الأحداث الأخرى لا تهتم بمصمميها.

وقدم العرض النهائي المصمم السوري علي أسعد، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وقدم مجموعة أزياء جميلة بألوان الباستيل، والتي كانت بمثابة بيان الأناقة في الأمسية.