دبي تستضيف فعاليات الأزياء الرئيسية للخريف والشتاء

المصدر: دبي - البيان

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يعود موسم خريف وشتاء هذا العام ليطلق مجموعة من عروض التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء دبي، والتي يقدمها عدد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً للمتسوقين. بالإضافة إلى عروض الأكشاك الموسمية الفريدة من نوعها إلى مجموعات الأحذية المستوحاة من أحدث الفنون، يضم هذا الموسم مجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي تناسب الجميع.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أبرز أحداث الأزياء وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة.

ويستضيف مطعم ناموس في منتجع فور سيزونز دبي متجراً موسمياً فريداً من نوعه مصمماً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من ديور، والذي يستمر حتى شهر مارس 2022. وجرى بناء هذا المتجر باستخدام تصميمات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الفخار المحلي، حيث يجمع بين عناصر التصميم المستقبلية والذوق الرفيع والتقنية المتطورة، ويتميز بوتيك ريفيرا ديور الفاخر بتشكيلة رائعة من منتجات ديور ويعد إضافة جديدة إلى الوجهات، التي ينبغي زيارتها في دبي.

معرض الساعات

ويعود أسبوع دبي للساعات في مركز دبي المالي العالمي، حيث تستعرض هذه الفعالية التي تقام مرة كل عامين أحدث التوجهات في عالم الساعات، كما أنها تقدم منصة لمشاركة المعرفة والتواصل والاحتفاء بأفضل ما في عالم صناعة الساعات.

وتستفيد دورة العام الحالي من الأنشطة والبرامج التي تتقاطع مع عالم الفخامة والساعات، بما في ذلك الجلسات الحوارية التي تضم متحدثين من مجالات الفن والأزياء والتكنولوجيا وصناعة الساعات بالإضافة إلى تجارب فريدة من نوعها، ويبدأ أسبوع دبي للساعات من يوم الأربعاء 24 نوفمبر ويستمر حتى الأحد 28 نوفمبر.

ملابس التدريب

وأطلقت علامة بوما المتخصصة في أزياء الشارع تشكيلتي إنفيوز وكروز رايدر. واشتهرت علامة بوما منذ فترة طويلة بملابس التدريب الرائعة وهذه التشكيلة ليست استثناء، حيث تضم مجموعة من التصاميم الأصلية والرائعة لكل من الرجال والنساء.

وكشف متجر بلومنغديلز في دبي مول عن تشكيلته لخريف وشتاء عام 2021، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمجموعة رائعة من الملابس والأكسسوارات المنزلية والأحذية والمجوهرات ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

ويعرض متجر أنجلز في فندق أتلانتس تشكيلة فندي الجديدة لملابس الأطفال، والتي تضم مجموعة من المنتجات الرائعة المناسبة لجميع الأعمار والأذواق. وسيتم التبرع بمبلغ 15 درهماً للجمعيات الخيرية الشريكة في مختلف أنحاء العالم مع كل قطعة يتم بيعها.

ويمكن لعشاق الساعات التوجه إلى سيتي سنتر مردف، حيث يقدم متجر تايم فالي ساعات من تصميم خمسة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في هذا المجال هي: بوم آند ميرسييه وآي دبليو سي وجيجر لوكولتر وبانيراي وبياجيه، ويفتح هذا المتجر الفريد من نوعه أبوابه حتى فبراير 2022.