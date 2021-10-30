معرض «ستايل ستيشن» يختتم فعالياته اليوم

المصدر: دبي - البيان

يختتم المعرض العصري «ستايل ستيشن» فعالياته اليوم في «سيتي سنتر مردف»، والذي يعزز مكانته كواحد من أبرز وجهات التسوق والترفيه، حيث شهد برنامج اليوم الثالث أول من أمس أن ناقش ماريو ديديفانوفيك، خبير تجميل أبرز مشاهير الصف الأول والمتميز برسم الكونتور والمكياج، أحدث مشاريعه الجمالية «ميك آب باي ماريو» ومستقبل التجميل.

واستمتع الزوار بجلسات تعليم فن المكياج من «أرماني»، مع خبير العطور الإقليمي لدى «لوريال»، غسان حجاج، ومصمم أشكال الوجوه العالمي لدى «أرماني بيوتي»، رجا دانيه، حيث قدما درساً تعليمياً مباشراً حول كيفية الحصول على أفضل مظهر، إلى جانب تبادل الأسئلة والأجوبة حول أسرار الجمال، كما أتيحت الفرصة أمام الزوار لتجربة أحدث المنتجات.

واستضاف معرض «ستايل ستيشن» 2021 حفلة خاصة للأطفال، بالشراكة مع «ديزني كيدز» و«كليرز» و«جستيس» و«المستكشفون الصغار»، تضمنت عرض أزياء و«دي جي» وأنشطة للرسم والتلوين وغيرها الكثير.