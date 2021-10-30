معرض «ستايل ستيشن» يحتفي بعالم الأزياء

المصدر: دبي - البيان

يحتفي المعرض العصري «ستايل ستيشن» (Style Station) بعالم الأزياء في «سيتي سنتر مردف» مع قرب ختام فعالياته غداً، والذي يعزز مكانته كواحد من أبرز وجهات التسوق والترفيه.

ويحتفي «سيتي سنتر مردف» في هذه الفعالية بالعلامات التجارية المميزة في عالم الأزياء والجمال.

وسيتمكن زوار مركز التسوق من الاستمتاع بسلسلة من التجارب الغامرة. وحفل معرض «ستايل ستيشن» في يومه الثاني بمجموعة من الأنشطة والتجارب، من الحوارات المباشرة على المسرح مع واحدة من أبرز مصممي الأزياء الإماراتيين وأكثرهن شهرة وانتشاراً إلى جانب جلسات تعليم فن المكياج من قبل بعض أبرز وأشهر الخبراء في عالم الجمال في المنطقة.

واستهل اليوم الثاني من المعرض أول من أمس مع جلسات تعليم فن المكياج، والتي تضمنت عرضاً لأبرز المنتجات من «سيلا»، بضيافة خبير التجميل والمكياج اللبناني «بوبا».