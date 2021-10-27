أسبوع الموضة العربي.. قصص الأزياء وحكايات الجمال

المصدر: دبي ـ البيان

أربعة أيام حافلة بألوان الإبداع وتصاميم الأزياء الملهمة والعروض الحية، في أسبوع الموضة العربي، الذي انطلقت فعالياته في دبي، بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم، مجمع الأعمال الرائد المتخصص بقطاعات التصميم والأزياء والعمارة والفن، ومجلس الأزياء العربي بالتعاون مع «هيو مانجمينت».

وينسجم تنظيم الحدث المستمر حتى يوم غدٍ الخميس، مع جهود حي دبي للتصميم الرامية إلى توفير بيئة أعمال تسهم في دعم وتمكين المواهب الناشئة من خلال إيجاد منصة تفاعلية جاذبة لأهم الأسماء والعلامات في عالم الموضة والأزياء والتصميم، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً لتنمية المواهب وتعزيز الصناعات الإبداعية.

وبهذه المناسبة قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية لتقديم أسبوع الأزياء العربي ضمن التزامنا بدعم مجتمعنا من المبدعين والمواهب وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة الأزياء محلياً وإقليمياً، ونرحب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه المنصة التفاعلية وتقديم مشاريعهم وتصاميمهم الملهمة للمتخصصين والجمهور».

ومن جانبه، قال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التي نسعى من خلالها لتقديم نموذج ناجح لتسريع وتنمية قطاع صناعة الأزياء في المنطقة، حيث يعكس هذا التجمع حجم الفرص وإبداع الشباب والطاقات العربية في مجال صناعة الأزياء».

وأضاف: «نتطلع للتعرف على أحدث خطوط الموضة والأزياء من خلال ما سيقدمه المشاركون من أزياء ترتقي بمفهوم التميز والأناقة والابتكار في التصاميم عبر منصة أسبوع الموضة العربي».