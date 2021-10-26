انطلاق فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

شهدت إمارة دبي، أول من أمس، انطلاق فعاليات أسبوع الموضة العربي، ذلك خلال حفل ضخم تحت عنوان «Fashion Icon Awards»، في حي دبي للتصميم، وهذا الحفل يقام للعام الثاني على التوالي.. ويأتي واقعياً في هذه الدورة بعد أن كان قد أُطلق العام الماضي افتراضياً بسبب جائحة كورونا.

وقد انطلق حفل الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات العالمية والمحلية وأبرزهم : النجمة مايا دياب، المصمم العالمي والمدير الإبداعي لدار «موسكينو» جيريمي سكوت، والنائب الأولى لرئيس شركة «باربي» العالمية كيم كولموني.. وعدد من أهل الإعلام والفن والموضة.

برزت النجمة مايا دياب في الحفل بوصفها الشخصية الأولى التي تحمل لقب «The Fashion Icon»، حيث أأطلت خلال الفعاليات الحضور بأزياء متميزة من إمضاء المصمم اللبناني جان لوي صبجي، لتمرر اللقب لأيقونة عالمية في الموضة والجمال «باربي»، تقديراً لكل ما تمثّله الدمية الأكثر جماهيرية، لا سيّما في مجال دعم أحلام الفتيات وتعزيز قدرتهن على الحلم وتمكينهن على تحقيق كلّ ما يتمنينه.

وعن اختيار «باربي» لتستلم اللقب هذا العام قالت مايا: لم أستطع أن أفكر بشخصية أخرى أفضل من «باربي» لتمرير هذا اللقب لها.

فـ«باربي» جعلت من المستحيل ممكناً لكافة الفتيات، استطاعت هذه الدمية أن تشكّل إلهاماً لملايين الفتيات بتجسيدها لأكثر من 120 شخصية منها رائدة الفضاء والطبيبة والمهندسة وغيرهن الكثير، ليشكّل ذلك عاملاً أساسياً على مدى السنوات لتمكين أحلام الفتيات حول العالم.

إعجاب

وللمرة الأولى، شهد الحفل ظهور الثنائي سينتيا صموئيل وآدم بكري كمقدمي الحفل ليشكّلا بذلك مفاجأة للحاضرين والإعلام. كما تميز الحفل بالسجادة الوردية التي تألق عليها الحضور والتقطوا الصور برفقة كل من كيم، مايا، جيريمي سكوت، وعدد كبير من المشاهير في الوطن العربي والعالم الذين حضروا وعبّروا عن إعجابهم الكبير بالحدث، خاصة أنه مختلف وذو طابع عصري وجديد.

وفي ختام الحفل، قدم جيريمي سكوت عرض أزياء ممتعاً لمجموعة موسكينو المستوحاة من باربي، ليعلن بذلك عن انطلاق أسبوع الموضة العربي رسمياً بنسخته الثامنة عشرة مع عروض لعدد من المصممين المحليين والعالميين.

يذكر أن أسبوع الموضة العربي هو من تنظيم مجلس الأزياء العربي، بالتعاون مع وكالة هيومانجمنت، وسيستمر إلى 28 الشهر الجاري، وستقام جميع العروض في حي دبي للتصميم «Dubai Design District» وسيتم بثها جميعاً مباشرة عبر فيسبوك.