«بيوتي وورلد» يختتم فعالياته

المصدر: دبي - البيان

اختتم «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والرفاهية، فعاليات دورة اليوبيل الفضي الأسبوع الماضي، بعد أن شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، في مركز دبي التجاري العالمي. واستقبل المعرض هذا العام، مجتمع العناية بالجمال من جديد، بمشاركة مجموعةٍ من روّاد القطاع، والجهات العارضة من نخبة العلامات المحلية والإقليمية والعالمية، من 52 دولة، ضمن 17 جناحاً مخصصاً لاستعراض أحدث منتجات قطاع الجمال.

ووصل عدد زوار المعرض القادمين من 116 دولة، إلى 31,410 زائرين، ما عزز من أهميته، باعتباره أول معرض عالمي مختص بالجمال، يطلق فعالياتٍ حيّة في المنطقة خلال عام 2021. وسلطت الدورة الـ 25، الضوء على الابتكارات الرائدة، والتوجهات والتقنيات الجديدة، على مدى 25 عاماً حافلاً بالنجاح.

واجتمعت 17 دار عطور رائدة، احتفالاً بهذه الدورة، لابتكار رؤيتها الخاصة بعطرٍ فريدٍ، يجسد مفهوم معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، وفق أفضل المعايير، وتم عرض المنتج بعبواتٍ زجاجية، لا تحمل توقيع أي علامة تجارية محددة.

وأتاح المعرض للزوار، فرصة تقييم مجموعةٍ مختلفةٍ من العطور، والتصويت للتوليفة التي تجسد جوهر المعرض، وحصلت دار العطور الفائزة على فرصة مميزة لتعطير أحد أقسام معرض بيوتي وورلد ميدل إيست في عام 2022.