«عالم من الأزياء» في دبي يحتفي بأحدث صيحات الموضة العالمية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس، فعاليات «عالم من الأزياء» 2021 في نسخته الثانية عشرة في دبي، في مول الإمارات حيث يستمر إلى 16 الجاري، محتفياً بالموضة والمجوهرات والفنون والجمال والتكنولوجيا، ومتيحاً لرواده الاستمتاع بمجموعة من التجارب والتي تشمل أحدث تشكيلات الموضة لموسم خريف وشتاء 2021 في الغاليريا المركزية. وتستعرض الفعالية الممتدة لخمسة أيام أحدث صيحات الموضة مع أندريا بروكا، أصغر مصمم أزياء في العالم، والمقتنيات الرقمية (NFTs) والذكاء الاصطناعي، كما تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه التقنيات في إحداث ثورة شاملة في عالم الأزياء، إضافة إلى سلسلة من الدورات وصفوف التجميل وجلسات تغيير الإطلالة والحوارات والنقاشات حول مستقبل الموضة وتطور التصاميم والفنون وقضايا الاستدامة.

وقالت ميشيل والش، مدير أول للاتصال والتسويق لدى «ماجد الفطيم لمراكز التسوق»: «يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقة عالم من الأزياء»، ونحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز. ندرك أن رغبات المستهلكين شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي، حيث باتوا يتطلعون إلى التجارب الرقمية الممتازة، والتي يمكنهم الاستمتاع بها في «عالم من الأزياء» من خلال العروض المميزة للمنتجات الطافية في الهواء والمرايا الذكية التفاعلية وغيرها. يسعدنا أن نستطيع القيام بدورٍ كبير وريادي من خلال مثل هذه التجارب الفريدة من نوعها».