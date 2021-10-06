موسم خريف وشتاء 2021 يقدم مجموعة من تشكيلات الأزياء الأنيقة لسكان دبي وزوارها

المصدر: دبي ـ البيان

تستقبل دبي موسم خريف وشتاء هذا العام، بالتزامن مع ترحيبها بالعالم في معرض إكسبو 2020. ويمكن للمتسوقين إرضاء أذواقهم في عالم الأزياء من خلال عدد من العلامات التجارية الأكثر عصرية وأناقة والتي تعرض مجموعة منتجاتها الجديدة خلال واحد من أهم المهرجانات الرئيسية لهذا الموسم، والذي يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق.

وتدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سكان دبي وزوارها للاستمتاع بتجارب تجزئة مميزة تكملها فعاليات فريدة من نوعها وعروض ترويجية وتخفيضات لا مثيل لها، بالإضافة إلى فعاليات الإطلاق الحصري لمنتجات جديدة وغيرها الكثير.

فعاليات مراكز التسوق الحصرية

● للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ينطلق متجر تايم فالي الشهير عالمياً في سيتي سنتر مردف. وتأتي انطلاقة هذا المتجر تكريماً لخمسة بيوت فاخرة لتصنيع الساعات هي بوم آند ميرسييه وآي دبليو سي شافهاوزن وجيجر لوكولتر وبانيراي وبياجيه، والتي ستبهر المتسوقين وتأخذهم في رحلة غامرة من التراث والابتكار. وتقع هذه التجربة الاستثنائية في الغاليريا المركزية داخل سيتي سنتر مردف وتستمر لستة أشهر حتى فبراير 2022.

● يستضيف سيتي سنتر مردف أيضاً تجربة ستايل ستيشن بين 26 و30 أكتوبر، والتي تقدم للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بمعرض مستقبلي يدمج التكنولوجيا والأزياء. ويأتي هذا الحدث مكملاً لشعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يتضمن نظرة متعمقة للفنون والتصميم. ويمكن للزوار توقع مشهد رائع مليء بالإضاءة المذهلة، بالإضافة إلى عروض الأزياء المميزة وأنشطة التجميل.

عروض التجزئة وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة

● تعرض علامة بوما، عملاق تصنيع الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية تشكيلتي إنفيوز وكروز رايدر العالمية في مختلف متاجرها بدبي. وتتميز تشكيلة إنفيوز بالبساطة والراحة والأناقة وتمثل الأزياء الأساسية للنساء، في ما تقدم تشكيلة كروز رايدر مجموعة متميزة من الأحذية الرياضية الملونة مع مزيج من المواد الديناميكية.

● يرحب متجر غاليري لافاييت في دبي مول بالزوار من الرجال والنساء من جميع الجنسيات الراغبين في التسوق للحصول على أحدث تشكيلات الخريف والشتاء لأبرز المصممين وإطلالات الأزياء الراقية من أفضل العلامات التجارية حتى 3 نوفمبر.

● يعرض متجر بلومنغديلز في دبي مول تشكيلته لخريف وشتاء عام 2021. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بمجموعة رائعة من الفساتين والملابس والأحذية وحقائب اليد ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

● أطلق متجر أميركان راغ سي المتخصص في الأزياء والأحذية العصرية، تشكيلته لموسم خريف وشتاء عام 2021 والتي تشمل مجموعة واسعة من العلامات التجارية. وبالإضافة إلى قمصان دبي المميزة المصنوعة يدوياً من قبل دومريبيل وليف وفيوروتشي وباي ديلن وذا كريبت، تقدم أميركان راغ سي هذا الموسم مجموعة من التشكيلات الجديدة للرجال من علامات درول ومسيو وييزي وستاسي، والتي تتوفر للمتسوقين لدى متاجر العلامة في كل من مول الإمارات ودبي مول وغاليريا مول.

● تقدم علامة إنجلز المتخصصة في ملابس الأطفال الفاخرة تشكيلتها لخريف وشتاء عام 2021. ويمكن لأولياء الأمور شراء ملابس لأطفالهم من تشكيلة فندي الجديدة لملابس الأطفال في متجر إنجلز بفندق أتلانتس، بالإضافة إلى الملابس والإكسسوارات المميزة من كنزو وذا غيفنغ موفمنت، علامة الأزياء المستدامة والمصنعة محلياً في دولة الإمارات والتي تمنح الجمعيات الخيرية الشريكة لها 15 درهماً عن كل منتج يتم بيعه.

فعاليات العلامات التجارية الفاخرة

سعياً منها إلى إسعاد زوار إكسبو 2020 دبي وإضافة المزيد من التميز والتألق إلى أجواء المعرض، ابتكرت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تجربة عالمية المستوى وتعاونت عن قرب مع العلامات التجارية المعنية بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية للبيع بالتجزئة خلال إكسبو 2020 وما بعده.

● يشهد موسم خريف وشتاء 2021 ثمرة تعاون علامة كارتييه مع إكسبو 2020 دبي في جناح المرأة، الذي يحتفي بمساهمة المرأة وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى فعاليات رئيسية من قبل العلامات التجارية الفاخرة مثل شانيل ولوي فيتون.

● سيتم إطلاق تشكيلة ديور ريفيرا كروز 22 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في متجر ديور ناموس داخل منتجع فور سيزونز دبي بمنطقة شاطئ جميرا. تنطلق الحملة يوم 25 أكتوبر وتشمل تركيبات مصنوعة من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وباستخدام فخار من مصادر محلية، وهو ما يعكس اهتمام العلامة بمسألة الاستدامة.

● تستضيف العلامة التجارية الفاخرة والمتخصصة في ساعات اليد باشا دي كارتييه فعالية حصرية في حي دبي للتصميم بين 22 و27 نوفمبر، وذلك بهدف تسليط الضوء على تاريخ العلامة التجارية أمام الجمهور ومنحهم فرصة الفوز بجوائز رائعة.

● ويصادف الشهر نفسه عودة فعالية أسبوع دبي للساعات الذي يقام كل عامين ويشكل منصة تثقيفية لمشاركة المعرفة وبناء العلاقات والاحتفاء بصناعة الساعات. ويهدف أسبوع دبي للساعات الذي يقام من 24 وحتى 28 نوفمبر، إلى بناء الجسور بين المجتمعات كحدث رئيسي ضمن تقوم فعاليات دبي، وتسليط الضوء على مكانة المدينة باعتبارها وجهة لصناعة الساعات والصناعات الفخمة.