صنع في الإمارات.. روائع الفنون والمجوهرات في «مركز دبي المالي»

المصدر: دبي - البيان

تنظم دار سوذبيز دبي، خلال شهر أكتوبر المقبل، معرضين متزامنين، سيتم خلالهما الكشف عن قائمة مزادات سوذبيز الدولية، مع توفير الدعم لمشهد الفنون والتصميم على المستوى المحلي، وستكون كل هذه الأحداث من قلب مركز دبي المالي العالمي.

وسيشارك ستة من صانعي المجوهرات في الإمارات، بعرض تصميماتهم، إلى جانب مجموعة مختارة من الأعمال لفنانين إماراتيين برعاية «إنغيج 101». وتكتمل جمالية الصورة، من خلال تقديم روائع نادرة من الفن الإسلامي الكلاسيكي، والأحجار الكريمة الرائعة، وقطع نادرة تحمل علامة «فابرجيه»، ومجموعة متنوعة من الساعات الأنيقة، والأعمال الفنية المثيرة للإعجاب، أبدعها رسامون عرب وإيرانيون بارزون.

وتضم قائمة دور المجوهرات التي تعرض أعمالها، كلاً من «سافولينا» و«قافلة» و«يتاغان» و«مسك» و«سوزانا مارتينز» و«هاشي»، ليس هذا فحسب، بل إن جميع تشكيلاتها تم تصميمها بخبرات راسخة في دبي. وتجمع هذه القطع المتطورة بين مجموعة من تأثيرات التصميم المنتقاة، بما في ذلك الرموز والزخارف الإماراتية التقليدية، بعد إعادة تخيلها، لتحويلها إلى تصاميم حديثة، بروعة فن زخرفة الديكو.

ويتم تمثيل الفنانين المشاركين بالأعمال المعروضة، من خلال منصة البحث والجمع الشهيرة «إنغيج 101» Engage101، التي شاركت في تأسيسها القيّمة منيرة الصايغ، والكاتب غيث عبد الله. وتتمثل مهمة هذه المنصة، في ربط الفنانين الناشئين بهواة الجمع، ورفع مكانة المشهد الفني الإقليمي، بما يعود بالنفع على المنطقة. ويهدف التعاون مع دار سوذبيز، إلى تقديم هؤلاء الفنانين الإقليميين إلى جمهور جديد وقوي.

وسيقام العرض في الطابق (B2) من مبنى قرية البوابة 3، بمركز دبي المالي العالمي. وسيكون دخوله متاحاً للجمهور، من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً، يومي الاثنين والخميس، ومن 10 صباحاً حتى 4 ظهراً، يومي الثلاثاء والأربعاء. وستقام على هامش المعرض، حلقتان نقاشيتان عامتان، مساء يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، وستتناول الأولى موضوع المجوهرات، بينما يتمحور موضوع الثانية حول الفن.