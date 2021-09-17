حقائب نسائية سحر الألوان وجماليات الجلود

المصدر: دبي - البيان

تأتي الحقائب النسائية، لتقدم المزيد من الأناقة إلى إطلالة المرأة، وتتناغم مع أزيائها، ومتطلباتها العملية في جمع الحاجيات الخاصة بها، وهو ما يجعل تصاميم هذه الحقائب مختلفة، ما بين فترة النهار، حيث العمل، وفترة الزيارات الرسمية والسهرة.

ومن هذا المنطلق، جاءت مجموعة ماديسون، التي قدمت ثلاثة أحجام مختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتميزت هذه الحقائب التي تنتمي لسوفيمول، بتصميمها الأنيق والعملي، مع حزام بمشبك في وسطها، يضفي عليها لمسة مميزة. وأبرزت من خلاله الجمال الطبيعي للجلود المستخدمة، والتي جاءت بتأثيرات وملمس متنوع.

بينما جاءت الألوان متنوعة، تتميز بهدوئها، وهي ألوان البنفسجي والزهري والذهبي، وغير ذلك، ومنها ما يمكن حمله باليد، ما يضيف نوعاً من الكلاسيكية والرسمية على الحقيبة، إلى جانب أن بعضها مزود بحزام، لتحمل الحقيبة على الكتف.