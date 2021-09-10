كواكب ورموز وراء تصاميم مريم السليج

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تستوحي مجموعة خريف وشتاء 2021 للمصممة الإماراتية مريم السليج تصميماتها من التصور الفلكي للكواكب ورموزها، حيث تشير كل قطعة في المجموعة إلى ألوان الكواكب المختلفة ومعنى كل منها، وحملت تصاميمها الجديدة اسم Citrine نسبة إلى حجر «السيترين» الكريم الذي يرمز إلى معانٍ إيجابية مثل الشفاء الذاتي وتحسين النفس والطاقة الإيجابية.

بساطة التصميم

تعد المصممة الإماراتية مريم السليج من أوائل مصممات العباءات، التي أعادت تركيب وتصميم العباءة التقليدية إلى قطعة عملية تتميز بازدواجية عالية، وتحفز على الابتكار في تنسيق العباءة؛ حيث تتبع المصممة توجه التصميم التبسيطي من حيث الألوان وتدمجه مع التلاعب بالقصات ترتكز على تداخل الثنيات الأنيقة بأسلوب عملي وجذاب. وعن هذه المجموعة تقول مريم: «منذ ظهور فيروس «كوفيد 19»، بدأنا البحث بدقة في علم الفلك والأبراج التي كانت مصدر الإلهام لهذه المجموعة».

خارج المألوف

وحول فكرة تصميم الأزياء بطابع معاصر، توضح المصممة أن ما تقوم به هو ليس مجرد تصميم أزياء، بل هو فن بحد ذاته، ونرى ذلك واضحاً من خلال الحرص على التفاصيل، التي عكست صورة المرأة العربية الحقيقية بأبهى أشكالها. عبر طرح عباءة خارجة عن المألوف تمنح كل قطعة فيها خصوصية وتميزاً لمن ترتديها من خلال المزج بين الألوان بأسلوب فني خاص والاعتماد على الأقمشة الفاخرة التي تدلل المرأة.

عناصر الفضاء

وتوضح المصممة، التي أسست علامتها في عام 2008، قائلة: «من بين أبرز قطع المجموعة، المكونة من 25 عباءة وثوباً فضفاضاً، القطع ذات الأكمام القصيرة المضاف إليها أربطة مطاطية بخياطة دقيقة تسمح بتهوية جيدة، وتمنح كل من ترتديها إحساساً بالمرونة».

وتشمل تصميمات المجموعة، التي ستلفت الأنظار، قطعة باللون الأسود مع البيج والأزرق مستوحاة من عباءات العصور الوسطى. هذه المجموعة استثنائية حقاً بفضل قصّاتها الجريئة وتركيباتها الفريدة وتصميماتها الأنيقة التي تضم كل ما هو متعلق بالكون والفضاء.

طابع تقدمي

وتشير مريم إلى أن علامتها «سلوجيز» Slouchyz تجمع بين عناصر مختلفة وتعكس دروب الخيال التي تغوص بها التصاميم المبتكرة التي تحمل الطابع التقدمي وتضم قطعاً ذات القصّات غير التقليدية، بالإضافة إلى قطع منسدلة بشكل طبيعي، وأخرى ذات شراريب وغرز مختلفة على أقمشة متعددة الخامات، منها الكريب الفرنسي والقطن الحريري والكتان الفوال، كما تنفرد كل قطعة بتقنيات وتفاصيل غاية في الدقة، مثل الخياطة المبطنة وعلى الخط، التي أصبحت سمة جمالية تُميز إبداعات العلامة منذ عام 2015.

انسجام الألوان

وفيما يتعلق بماهية الألوان المستخدمة في مجموعتها لهذا الموسم، تقول مريم: لوحة الألوان المستخدمة مستوحاة من ألوان الكواكب، مثل الأصفر الباهت ودرجات الكهرمان الدافئة التي تُعبر عن كوكب المشتري وترمز إلى الازدهار والفرح. فيما تأتي بعض القطع أيضاً باللون الأزرق الساطع الذي اشتهر به كوكب نبتون ويرمز إلى الابتكار والوعي، كما نجد أيضاً اللون الأزرق السماوي الخاص بكوكب أورانوس الذي يمثل الابتكار والتحرر.

وتتألق قطع المجموعة بألوان ودرجات أخرى من الأزرق والأخضر والبني والبرتقالي لتخلق إبداعات تعبر عن مفاهيم الحب والتوازن والانسجام والأمل، حيث ترمز تلك الألوان إلى كوكب الأرض والمشتري وعطارد. أما القطع باللونين الأبيض والأسود، فهي ذات دلالة على التجديد والتغيير، وتعبر عن كوكبي بلوتو وزحل.