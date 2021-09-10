«جوري».. مجوهرات إماراتية بألوان السعادة

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

أطلق الإماراتي أحمد يوسف مؤسس منصة «مينيماليست» الإماراتية للمجوهرات وساعات اليد، مجموعة «جوري» الجديدة التي تضم ثلاثة ألوان تنبض بالسعادة وهي الأزرق والأخضر والعسلي (عين النمر).

وتتميز المجموعة، المستوحاة من ورد الجوري، في تأكيدها الاهتمام بالتفاصيل، حيث صممت على شكل حبيبات صغيرة تحيط ببتلات ورد نابضة بالحياة وتشمل الأقراط والخواتم والعقود والأساور باستخدام الـ«ستانلس ستيل» المطلي باللونين الذهبي أو الفضي مع ثلاثة ألوان من وحي الثقافة العربية وإرثها، وجاءت مجسدة للتركيز على المنتجات التي تجسد عمق التصميم والجودة الدائمة والأناقة الخالصة.