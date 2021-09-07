    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    يوسف الحمادي من الهندسة إلى عالم الأزياء

    المصدر:
    • دبي _ عبادة ابراهيم
    التاريخ:

    يوسف الحمادي شاب إماراتي دائم الشغف على كلّ شيء جديد درس الهندسة ثم انتقل إلى شغل وظيفة حكومية ثم ذهب إلى الإعلام لكن شغفه المستمر قاده إلى عالم «الموضة» فشدّ الرحال إلى لندن يبحث عن طموحه في هذا العالم المتعدد الألوان، فحمل هذه التجربة عائداً إلى الإمارات ليبدأ في عالم الموضة فيتعاقد مع كبرى دور الموضة العالمية.

    طباعة Email
    ↑ أعلى