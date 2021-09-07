يوسف الحمادي من الهندسة إلى عالم الأزياء

المصدر: دبي _ عبادة ابراهيم

يوسف الحمادي شاب إماراتي دائم الشغف على كلّ شيء جديد درس الهندسة ثم انتقل إلى شغل وظيفة حكومية ثم ذهب إلى الإعلام لكن شغفه المستمر قاده إلى عالم «الموضة» فشدّ الرحال إلى لندن يبحث عن طموحه في هذا العالم المتعدد الألوان، فحمل هذه التجربة عائداً إلى الإمارات ليبدأ في عالم الموضة فيتعاقد مع كبرى دور الموضة العالمية.

درس الهندسة وعمل بالإعلام وقاده طموحه إلى عالم الأزياء.. حكاية شغف جديدة بدأت من #بريطانيا وتألقت في #الإمارات يرويها #يوسف_الحمادي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DU0aEgGpVq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 3, 2021